Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

Η σκηνοθέτις και σεναριογράφος αποθέωσε την ηθοποιό για την ερμηνεία της, θυμήθηκε την πρώτη τους συνεργασία και μίλησε για την πορεία της

Η Κάκια Ιγερινού αποθέωσε δημόσια την Ευαγγελία Μουμούρη, με αφορμή την παρουσία της ηθοποιού στην τηλεοπτική σειρά «Ριφιφί», αναφερόμενη τόσο στην ερμηνεία της όσο και στη μακρά πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό, η Κάκια Ιγερινού χαρακτήρισε τη Ευαγγελία Μουμούρη ηθοποιό με «απίστευτη γκάμα» και της απένειμε...το δικό της «Όσκαρ», γράφοντας χαρακτηριστικά: «And all Oscar's go to Ευαγγελία Μουμούρη! Κάθε μέρα από ένα! Τόσο σπουδαία!!!»

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