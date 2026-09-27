«Αίσχος, πληρώσαμε για να μην μπούμε»: Χάος στη συναυλία της Άννας Βίσση - Θεατές έμειναν έξω (vid)

Πολλά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν από τη χθεσινή συναυλία της Άννας Βίσση με κόσμο που διαμαρτύρεται για τη μη είσοδό του στην αρένα του ΟΑΚΑ.

Η Άννα Βίσση πραγματοποίησε τη συναυλία της χρονιάς - για πολλούς και του αιώνα - στο ΟΑΚΑ με 95.000 κόσμο να την αποθεώνει σε ένα φαντασμαγορικό σόου.

Οι θαυμαστές της, δεν πτοήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και κατέκλεισαν τις κερκίδες του σταδίου, αλλά και την αρένα. Όμως, δεν έλειψαν και τα έκτροπα...

«Αίσχος, αίσχος»: Κόσμος έμεινε έξω και έχασε τη συναυλία

Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν μοιραστεί στο TikTok την αθέατη πλευρά της συναυλίας. Σε μερικά από αυτά, πλήθος κόσμου φωνάζει «αίσχος, αίσχος», την ώρα που η Άννα Βίσση τραγουδάει και εκείνοι δεν έχουν μπει ακόμα μέσα.

«Διοργάνωση ανύπαρκτη, περάσαμε τα πάνδεινα για να περάσουμε. Δεν φτιάχνουμε μεγαλύτερες σκηνές, ούτε πουλάμε περισσότερα εισιτήρια απ' όσο μπορεί να υποδεχθεί ο χώρος», έγραψε χρήστης και συνόδευσε το βίντεό του στο οποίο εκατοντάδες κόσμος προσπαθεί να μπει μέσα.

Κάποιος άλλος χρήστης ανέφερε πως είδε τη συναυλία από την... τουαλέτα: «Πας Βίσση και την βλέπεις από την τουαλέτα. Έγινε η έναρξη και δεν είχανε ανοίξει καν τις πύλες να μπούμε. Μετά ήταν μια μεγάλη στοά που δεν προχωρούσε άνθρωπος»

Σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους, πολλοί ήταν κι αυτοί που δεν κατάφεραν, εν τέλει, να μπουν ποτέ και ας είχαν πληρώσει εισιτήριο.

Γιατί, όμως, υπήρχε μέρος της αρένας που ήταν άδειο;

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί πως ένα κομμάτι της αρένας ήταν άδειο - και δεν γέμισε ποτέ. Τι συνέβη;

Σύμφωνα με τους θεατές, η διοργάνωση αποφάσισε να βάλει τον κόσμο από μία είσοδο και αυτό προκάλεσε πανικό. Επίσης, δεν υπήρχαν άνθρωποι να κατευθύνουν το κοινό και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και πήγαινε όπου ήθελε.

«Δεν ήθελαν καν να εξυπηρετήσουν αν ρωτούσες κάτι. Στην αρχή πήγαμε σε άλλη πύλη, χτύπησε το εισιτήριο και λέει "δεν είστε από εδώ", ωραία λέω "πού είμαστε;" "Δεν ξέρω", λέει», τονίζει κάποιος για το προσωπικό που ήταν εκεί για να «βοηθήσει».

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