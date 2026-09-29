Νίνο για Μαζωνάκη: «Αυτά τα σκουλήκια είδαν ότι ο κόσμος τον αγαπούσε - Δεν έγλειψα ποτέ αυτές τις σαύρες»

Ξέσπασε ο Νίνο με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Μιλάμε για σκουλήκια που σε απαξιώνουν κι άμα φύγεις από τη ζωή, είναι οι πρώτοι που θα σε αποθεώσουν», είπε.

Ξέσπασε ο Νίνο μέσα από βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram με αφορμή το πώς έχει αντιδράσει ο κόσμος της μουσικής βιομηχανίας στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πράγματα και συμπεριφορές από τα παρασκήνια που δεν βγαίνουν ποτέ στη δημοσιότητα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε κάποιους «ετερόφωτα σκουλήκια και σαύρες» που όπως είπε, υποβαθμίζουν τραγουδιστές και τους βάζουν εμπόδια στην καριέρα τους, αλλά όταν εκείνοι φύγουν από τη ζωή, τους αποθεώνουν.

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