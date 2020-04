Καλάθης: Όταν έγραψε ιστορία με triple double! (vid)

Ξεχωριστή μέρα η σημερινή για τον Νικ Καλάθη.

Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, έγραφε ιστορία σαν σήμερα πριν ένα χρόνο στο ματς κόντρα στην Μπουντούτσνοστ για τη Euroleague.

Ο γκαρντ των πρασίνων κατάφερε να θυμίσει κάτι που είχε κάνει ο Νίκολα Βούισιτς πριν 13 χρόνια.

Ο Καλάθης πέτυχε ένα απίθανο triple double, αφού είχε 11 πόντους, 18 ασίστ και 12 ριμπάουντ.

Θυμηθείτε τι είχε κάνει.

.@Nick_Calathes15 made history recording the first triple-double since 2006 #EUROLEAGUEUNITEDI #OnThisDay I @Endesa pic.twitter.com/dVzbptBovg

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 4, 2020