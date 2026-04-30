To απόγευμα της Παρασκευής (1/5) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη στον 1ο τελικό των play offs της Handball Premier.

O Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και για τη φετινή περίοδο θα διεκδικήσουν τον τίτλο στη Handball Premier. H σειρά των τελικών ξεκινά από το γυμναστήριο της Ηλιούπολης την Παρασκευή (1/5, 19:00, MEGA News) με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν την ΑΕΚ, που ξεπέρασε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ με 2-1 στους ημιτελικούς.

Οι δυο τους θα αναμετρηθούν για 7η συνολικά φορά στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος από το 2018 κι έπειτα και για 5η διαδοχική χρονιά, με τους «ερυθρόλευκους» να μετρούν πέντε κατακτήσεις (2018, 2019, 2022, 2024, 2025) έναντι μιας της ΑΕΚ το 2023.

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η ΑΕΚ διεκδικούν τον 6ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία τους, με την ομάδα του Πειραιά να έχει το πλεονέκτημα έδρας και τον πρωταθλητή να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Οι δύο ομάδες έχουν παίξει στη σεζόν ήδη τέσσερις φορές, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στον τελικό του Σούπερ Καπ (24-23), στον τελικό του Κυπέλλου (33-29) και στην Ηλιούπολη με 32-26 για την 19η αγωνιστική, ενώ η Ένωση επικράτησε στο ΟΑΚΑ με 28-27 για την 8η αγωνιστική.

Συνολικά οι δύο σύλλογοι έχουν αναμετρηθεί σε 10 τελικούς, δύο φορές στο Κύπελλο, δύο στο Σούπερ Καπ και άλλες έξι φορές σε σειρά τελικών για τη Handball Premier. Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν τους εννέα από τους 10 τελικούς, με την Ένωση να έχει επικρατήσει μόνο στη σειρά των τελικών της Handball Premier 2022-2023. Οι δύο ομάδες αποκτούν μεγάλη δύναμη στην έδρα τους με την ΑΕΚ να έχει 15-1-7 και τον Ολυμπιακό 15-4-6

Ο 2ος τελικός θα γίνει την Τρίτη (5/5, 19:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) στο γυμναστήριο του Καματερού και θα συνεχιστούν μετά τα δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία (13-14 και 16-17 Μαΐου), που θα κρίνουν μία θέση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2027.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ρικάρντο Τριλίνι δήλωσε: «Περιμέναμε αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό και έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Τη νέα ΑΕΚ την έχουμε νικήσει δύο φορές, όμως έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ. Όλοι πιστεύουν, ότι η ΑΕΚ έχει αποδυναμωθεί, αλλά στην πραγματικότητα απλώς άλλαξε παίκτες. Χρησιμοποίησε μία ομάδα πριν τον Ιανουάριο και μία άλλη μετά τον Ιανουάριο. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ομάδες. Τώρα, είναι πολύ πιο δεμένη και διαθέτει έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Θα είναι μια μεγάλη σειρά αγώνων, που θα διακοπεί για μεγάλο διάστημα λόγω των εθνικών ομάδων, οπότε θα χρειαστεί πολλή υπομονή και δύναμη για να κατακτήσουμε έναν ακόμη τίτλο».

Από την πλευρά του ο προπονητής της ΑΕΚ, Αλέξης Αλβανός είπε: «Μετά τη μεγάλη πρόκρισή μας απέναντι στον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζουμε τον Ολυμπιακό και παρότι δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο να προετοιμαστούμε, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τον πρώτο αυτό τελικό.

Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί, έχει μεγαλύτερο βάθος πάγκου, άρα και επιλογές, ωστόσο έχει και το μεγαλύτερο βάρος και άγχος. Εμείς έχουμε ηρεμία, εξαιρετικό κλίμα και ψυχολογία που για τους τελικούς παίζει μεγάλο ρόλο. Έχουμε παίξει δύο φορές με τον Ολυμπιακό με τις υπάρχουσες συνθήκες και ήμασταν ανταγωνιστικοί για μεγάλο διάστημα, οπότε πρέπει τώρα να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια και συγκέντρωση.

Με όλα αυτά που έχουν συμβεί φέτος, με τις αλλαγές στο ρόστερ, τις τιμωρίες και όλα όσα περάσαμε, η πρόκριση στους τελικούς του Κυπέλλου και ειδικά του πρωταθλήματος είναι σίγουρα επιτυχία».