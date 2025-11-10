Σε ένα ντέρμπι με νεύρα και με διακοπή 20 περίπου λεπτών, μετά την προσωρινή αποχώρηση των παικτών του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ νίκησε με 28-27 στο ΟΑΚΑ και οδηγεί μόνη πλέον την κούρσα στη Handball Premier.

Το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική της Ηandball Premier στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ, βρήκε τους «κιτρινόμαυρους» νικητές με 28-27 (13-12 ημ.), όμως σημαδεύτηκε από διακοπή 15 περίπου λεπτών.

Στο 1ο λεπτό του β΄ ημιχρόνου, τα υβριστικά συνθήματα από τους οπαδούς της ΑΕΚ, έφεραν την αποχώρηση των παικτών του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια.

Μπροστά στον κίνδυνο το ντέρμπι είτε να διακοπεί, είτε να συνεχιστεί χωρίς θεατές, επικράτησε η ψυχραιμία. Οι παρακλήσεις των παικτών της ΑΕΚ προς τον κόσμο να ηρεμήσει και η απόφαση των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, βοήθησαν και ο αγώνας ολοκληρώθηκε.

Στην ακατάλληλη για τέτοια παιχνίδια αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» το παιχνίδι ήταν κακό ποιοτικά, δεν είχε ρυθμό, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των παικτών.

Και πώς να προσφέρουν αγωνιστικό θέαμα οι δύο κορυφαίες ομάδες της Handball Premier, όταν χάσαμε το μέτρημα πόσες φορές σταμάτησε το παιχνίδι για να σκουπιστεί το τάραφλεξ, σε αυτό προσθέστε την προσωρινή διακοπή ή τις φάσεις που χρειάστηκε να εξεταστούν από τους διαιτητές στο βίντεο.

Η ΑΕΚ στο τέλος πήρε τη νίκη με την ελάχιστη διαφορά του ενός γκολ (28-27), παρέμεινε η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμολογική απώλεια, ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα, όμως θα έχει τη δική του ευκαιρία στην Ηιούπολη να αντιστρέψει τα δεδομένα και να πάρει το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ.



Η βαθμολογία

(8η αγωνιστική)