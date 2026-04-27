Η ΑΕΚ θα είναι η δεύτερη φιναλίστ, μετά τον Ολυμπιακό, στους τελικούς της Handball Premier. H Ένωση έκανε το 2-1 στους ημιτελικούς απέναντι στον ΠΑΟΚ, νικώντας με 27-25 στον τρίτο αγώνα της σειράς. Οι τελικοί θα ξεκινήσουν την Παρασκευή (1/5), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι στο... γκάζι στην αναμέτρηση. Πολύ γρήγορα στο πρώτο μισό πήρε προβάδισμα ασφαλείας, το οποίο λίγο μετά το πρώτο εικοσάλεπτο έφτασε σε διψήφια επίπεδα (13-3). Το γεγονός αυτό είχε να κάνει με την πολύ καλή άμυνα της Ένωσης, η οποία δημιούργησε πολλά προβλήματα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, κλείνοντάς τους διαδρόμους προς την εστία της.

Βέβαια, οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το +10, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μειώνουν πριν το τέλος του πρώτου μισού στα οκτώ γκολ (18-10).

Στο δεύτερο μισό, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμα τους. Η απόστασή τους από τον ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα ήταν ανάμεσα σε έξι και επτά γκολ έως το πρώτο τέταρτο ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα, όμως, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε επιθετικό ρυθμό και... έσφιξε την άμυνά του, μειώνοντας τη διαφορά στα τρία γκολ (23-20).

Το +3 ήταν η υπέρ διαφορά της ΑΕΚ στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Ένα λεπτό πριν το τέλος του ματς, οι Θεσσαλονικείς μείωσαν στα δύο τέρματα, διαφορά η οποία έμεινε έως το τέλος του ματς με τους «κιτρινόμαυρους» να επικρατούν με 27-25.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-2, 9-3, 12-3, 15-5, 18-10 (ημίχ), 20-12, 22-15, 23-17, 23-20, 25-22, 27-25.