Ολυμπιακός: Για 5η διαδοχική χρονιά στους τελικούς της Handball League
O Ολυμπιακός ήταν το φαβορί απέναντι στον Ιωνικό Ν.Φ. στους ημιτελικούς της Handball Premier και το απέδειξε, οι «ερυθρόλευκοι» επικρατώντας με 34-23 πέτυχαν το 2-0 νίκες στο Γυμναστήριο Καματερού κι εξασφάλισαν την παρουσία του στη σειρά των τελικών.
Ο Ολυμπιακός για 5η διαδοχική χρονιά θα δώσει το «παρών» στους τελικούς της Handball Premier κι έχοντας το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τον 6ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία του και παράλληλα 3ο στη σειρά.
O Iωνικός ΝΦ, πολυνίκης με 10 πρωταθλήματα, με την παρουσία του στα ημιτελικά της Handbαll Premier, έκλεισε μια εξαιρετική σεζόν, έχοντας εξασφαλίσει και την ευρωπαϊκή του έξοδο.
Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-6, 5-9, 8-13, 11-15, 14-18 (ημχ.), 16-19, 17-22, 19-26, 20-29, 22-31, 23-34.
Το πρόγραμμα των ημιτελικών
1ο παιχνίδι
Σάββατο 18 Απριλίου
Δευτέρα 20 Απριλίου
- ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 37-31
2ο παιχνίδι
Τρίτη 21 Απριλίου
- Ιωνικός ΝΦ - Ολυμπιακός 23-34
Πέμπτη 23 Απριλίου
- 17:00 «Σπίτι του Χάντμπολ» ΠΑΟΚ- ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)
3ο παιχνίδι Αν χρειαστεί
Δευτέρα 27 Απριλίου
- ΟΑΚΑ 16:30 ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (κεκλεισμένων των θυρών) ΕΡΤ 2 Σπορ
