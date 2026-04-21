Ο Ολυμπιακός τελείωσε τη δουλειά απέναντι στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, επικράτησε με 34-23 στο Γυμναστήριο Καματερού και με 2-0 νίκες προκρίθηκε στους τελικούς της Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός για 5η διαδοχική χρονιά θα δώσει το «παρών» στους τελικούς της Handball Premier κι έχοντας το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τον 6ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία του και παράλληλα 3ο στη σειρά.

O Iωνικός ΝΦ, πολυνίκης με 10 πρωταθλήματα, με την παρουσία του στα ημιτελικά της Handbαll Premier, έκλεισε μια εξαιρετική σεζόν, έχοντας εξασφαλίσει και την ευρωπαϊκή του έξοδο.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-6, 5-9, 8-13, 11-15, 14-18 (ημχ.), 16-19, 17-22, 19-26, 20-29, 22-31, 23-34.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

1ο παιχνίδι

Σάββατο 18 Απριλίου

Δευτέρα 20 Απριλίου

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 37-31

2ο παιχνίδι

Τρίτη 21 Απριλίου

Ιωνικός ΝΦ - Ολυμπιακός 23-34

Πέμπτη 23 Απριλίου

17:00 «Σπίτι του Χάντμπολ» ΠΑΟΚ- ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)

3ο παιχνίδι Αν χρειαστεί

Δευτέρα 27 Απριλίου