Αλβανός: «Θα είμαστε μαχητικοί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο»

Η υπόσχεση που έδωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Αλέξης Αλβανός, μετά το breaκ απέναντι στον Ολυμπιακό στον 1ο τελικό της Handball Premier.

Ο Αλέξης Αλβανός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ στις 16 Ιανουαρίου, σε μια σκοτεινή περίοδο για την ομάδα χάντμπολ.

Τώρα δυόμισι μήνες μετά η ομάδα όχι απλά στέκεται στα πόδια της, αλλά νικώντας τον Ολυμπιακό με 33-32 στην Ηλιούπολη, πέτυχε το break κι έδωσε νέα δεδομένα με την έναρξη των τελικών στη Handball Premier.

O 46χρονος τεχνικός μετά το νικηφόρο πέρασμα από την Ηλιούπολη, δήλωσε: «Δείξαμε ότι είμαστε μια οικογένεια, ότι το πιστεύουμε και ότι παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θα παραμείνουμε έτσι και θα είμαστε ανταγωνιστικοί, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα στο τέλος.

Συγχαρητήρια στα παιδιά για το σθένος και τη θέληση. Πολύ περισσότερο όταν είσαι πίσω στο σκορ με 8 γκολ και πρέπει να γυρίσεις αυτό το παιχνίδι με υπομονή. Η συνέχεια θα είναι δύσκολη, ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα να γυρίσει οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά εμείς θα είμαστε μαχητικοί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο».

Τριλίνι: «Ο τερματοφύλακάς τους άλλαξε τα πάντα»

Ο Ιταλός προπονητής του Ολυμπιακού, Ρικάρντο Τριλίνι, δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: «Πραγματικά, είμαι απογοητευμένος, γιατί παίξαμε πολύ καλά στη μεγαλύτερη διάρκεια. Είχαμε φτάσει να προηγούμαστε ακόμη και με οκτώ γκολ. Πρέπει να μάθουμε από αυτό το παιχνίδι. Στο χάντμπολ, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

Ο τερματοφύλακάς τους άλλαξε τα πάντα. Ακόμα και στο τέλος, παίζαμε καλά και δημιουργούσαμε ευκαιρίες, αλλά βιαζόμασταν στα σουτ και εκείνος έκανε μερικές εξαιρετικές αποκρούσεις. Στη συνέχεια, δεν τρέξαμε σωστά στο αμυντικό τρανζίσιον και μας τιμώρησαν. Είμαστε πίσω με 1-0. Αυτός ο τελικός μας διδάσκει πολλά».



