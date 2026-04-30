Η ΑΕΚ πέτυχε τον στόχο του ταξιδιού της στην Άρτα, νίκησε την Αναγέννηση με 31-28 (ημ. 15-9), έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει στους τελικούς των play offs στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Οι «κιτρινόμαυρες» έχοντας κατακτήσει την 1η θέση στην κανονική περίοδο, θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των τελικών και απλά περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ανάμεσα στον κυπελλούχο ΠΑΟΚ και την πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία.

Οι αγώνες τους ξεκινούν από το «Σπίτι του Χάντμπολ» τη Δευτέρα (4/5, 16:30, ΕΡΤ 2 Σπορ), θα συνεχιστούν στην έδρα της Νέας Ιωνίας την Πέμπτη 7 Μαΐου (17:30) κι αν χρειαστεί 3ο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (11 Μαΐου, 16:30).

Η ΑΕΚ μετά το 10ο λεπτό πήρα τα ηνία του αγώνα απέναντι στην Αναγέννηση, προηγήθηκε με 7-2, η ομάδα της Άρτας πλησίασε στο 9-7, όμως η ΑΕΚ έκλεισε το ημίχρονο στο υπέρ της 15-9. Η ΑΕΚ διατήρησε ανάλογες διαφορές στο 2ο ημίχρονο, 22-16 και παρά τη νέα προσπάθεια της Αναγέννησης, που πλησίασε στο 22-19 (44'), δεν κινδύνεψε, φθάνοντας στο τελικό 31-28.

Η ομάδα της Ηπείρου ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική περίοδο, με την είσοδό της στην 4άδα του πρωταθλήματος, την ευρωπαϊκή έξοδο, ενώ ήταν φιναλίστ και στο Κύπελλο Ελλάδας.



Τα πεντάλεπτα: 1-3, 2-4, 2-7, 6-9, 7-12, 9-15 (ημ.), 12-19, 15-20, 19-24, 20-27, 24-30, 28-31.

Αναγέννηση Άρτας (Γιάννης Λαζαρίδης): Βασίλα, Αμβροσιάδου 2, Σάντος 2, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 8, Λουξεμπούργκο 6, Σίλβαα 2, Νικολάου 3, Παπακοσμά 3, Σαΐντοβα.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Βιτκόφσκα 2, Παναγιωτίδο, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 1, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 9, Κατσίκα 2, Παΐζινιο 5, Σαρκίρη 1, Μανιά 1, Γκονσάλβες 4, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο 2, Βουκσάνοβιτς, Μονίκ 2.

Διαιτητές: Λινάρδος-Νικολαΐδης. Δίλεπτα: 3-4. Πέναλτι: 5/6-3/3.