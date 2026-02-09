Ο Ολυμπιακός επικράτησε 33-29 της ΑΕΚ στο Καματερό και κατέκτησε το Κύπελλο στο χάντμπολ Ανδρών.

Για πρώτη φορά μετά από μία τριετία και τέταρτη συνολικά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Κύπελλο στο χάντμπολ Ανδρών, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν 33-29 της ΑΕΚ στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Καματερού και να παίρνουν το τρόπαιο.

Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τους Κιτρινόμαυρους να πηγαίνουν στο ημίχρονο με προβάδισμα ενός τέρματος (16-15) και να μπαίνουν πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας στο +3 (22-19).

Εντούτοις κάπου εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση των Πειραιωτών, που με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κανιέτε, που σκόραρε συνολικά επτά φορές, έφτασαν στη νίκη με σκορ 33-29 και έβαψαν... ερυθρόλευκη την κούπα.

ΑΕΚ: Αραμπατζής (2), Μπούτος, Παναγιώτου (9), Μπάρος, Ραντόισιτς (2), Περίν (2), Αντωνιάδης, Τοριάνι (7), Κούκουλας (2), Γκάρεν (2), Κολοβός, Τουρέ, Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπερ, Ματέους

Ολυμπιακός: Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν (6), Βίντα (3), Τζίμπουλας (3), Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε (7), Κανδύλας, Τσαναξίδης (4), Ίβιτς (2), Μορένο, Σουργκιέλ (1), Μάνθος (1), Πασσιάς (1), Μιχαηλίδης, Σάββας (3)