ΑΕΚ - Ολυμπιακός 29-36: Ηχηρό «ερυθρόλευκο» break back (vids)
Την απάντηση στο break της ΑΕΚ στη σειρά των τελικών βρήκε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» με ηχηρό πέρασμα από το κλειστό γυμναστήριο του Καματερού και με σκορ 35-28 έκανε το 1-1.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει το προβάδισμα στην αναμέτρηση και να το διατηρεί μέχρι το πρώτο δεκάλεπτο (4-3). Ο Ολυμπιακός κατάφερε με επιθετικό σερί να πάρει διαφορά δύο τερμάτων (5-7), την οποία κατάφερε να διατηρήσει, παρά τις προσπάθειες της Ένωσης να μειώσει.
Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να διευρύνουν στη συνέχεια την υπέρ του διαφορά (9-12), διατηρώντας για αρκετή ώρα την ΑΕΚ χωρίς γκολ. Έτσι, το σύνολο του Ρικάρντο Τριλίνι εκτόξευσε στο +7 τη διαφορά (9-16), την οποία έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Ένωση μείωσε κατά ένα τέρμα (12-18).
Στο δεύτερο μισό, ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς και μπόρεσε να φτάσει σε διψήφια διαφορά (14-24). Από εκείνο το σημείο και μετά το σύνολο του Αλέξη Αλβανού έκανε το δικό του επιθετικό σερί και με τον Γκαρέν μείωσε στα έξι τέρματα (20-26).
To προβάδισμα αυτό διατηρήθηκε από τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι προσπάθησαν και πάλι να φτάσουν σε διψήφια διαφορά. Από τη μεριά της, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση με το 36-29 να είναι το τελικό σκορ υπέρ των «ερυθρόλευκων».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο, Εσκαλόνα, Κουν, Βίντα, Τζίμπουλας, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς, Τσαναξίδης, ίβιτς, Σουργκιέλ, Μάνθος, Μιχαηλίδης, Σάββας.
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής, Μπούτος, Παναγιωτίδου, Μπάρος, Ραντόισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι, Κουκουλάς, Γκαρέν, Κολοβός, Τουρέ, Πεισότο, Στούμπερ, Ριμπέτ, Ματέους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.