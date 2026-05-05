Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού με σκορ 36-29 κόντρα στην ΑΕΚ και έφερε στα ίσα τη σειρά των τελικών της Handball Premier κάνοντας break.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει το προβάδισμα στην αναμέτρηση και να το διατηρεί μέχρι το πρώτο δεκάλεπτο (4-3). Ο Ολυμπιακός κατάφερε με επιθετικό σερί να πάρει διαφορά δύο τερμάτων (5-7), την οποία κατάφερε να διατηρήσει, παρά τις προσπάθειες της Ένωσης να μειώσει.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να διευρύνουν στη συνέχεια την υπέρ του διαφορά (9-12), διατηρώντας για αρκετή ώρα την ΑΕΚ χωρίς γκολ. Έτσι, το σύνολο του Ρικάρντο Τριλίνι εκτόξευσε στο +7 τη διαφορά (9-16), την οποία έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Ένωση μείωσε κατά ένα τέρμα (12-18).

Στο δεύτερο μισό, ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς και μπόρεσε να φτάσει σε διψήφια διαφορά (14-24). Από εκείνο το σημείο και μετά το σύνολο του Αλέξη Αλβανού έκανε το δικό του επιθετικό σερί και με τον Γκαρέν μείωσε στα έξι τέρματα (20-26).

To προβάδισμα αυτό διατηρήθηκε από τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι προσπάθησαν και πάλι να φτάσουν σε διψήφια διαφορά. Από τη μεριά της, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση με το 36-29 να είναι το τελικό σκορ υπέρ των «ερυθρόλευκων».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο, Εσκαλόνα, Κουν, Βίντα, Τζίμπουλας, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς, Τσαναξίδης, ίβιτς, Σουργκιέλ, Μάνθος, Μιχαηλίδης, Σάββας.



ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής, Μπούτος, Παναγιωτίδου, Μπάρος, Ραντόισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι, Κουκουλάς, Γκαρέν, Κολοβός, Τουρέ, Πεισότο, Στούμπερ, Ριμπέτ, Ματέους.