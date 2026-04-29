Η ΑΕΚ πρόκειται να αλλάξει έδρα κατά τη διάρκεια των τελικών της Handball Premier, όπου κόντρα στον Ολυμπιακό θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Λίγα 24ωρα πριν την έναρξη των τελικών στη Handball Premier, προέκυψε αλλαγή έδρας για την ΑΕΚ στη σειρά των τελικών απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι, η Ένωση δεν θα παίξει στο κλειστό «Γ. Κασιμάτης» στο δεύτερο τελικό.

Αυτό συνέβη μιας και την Τρίτη (5/5), όπου και προγραμματίστηκε ο δεύτερος τελικός, θα γίνονται έργα στο ΟΑΚΑ, τα οποία δεν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα εκεί. Ως επικρατέστερη έδρα για τον δεύτερο τελικό φαίνεται να είναι το κλειστό γυμναστήριο στο Καματερό.

Βέβαια, ανεξαρτήτως έδρας η ΑΕΚ δεν θα έχει τη στήριξη του κόσμου της λόγω της τιμωρίας έδρας που της έχει επιβληθεί.

Σημειώνεται πως η σειρά των τελικών θα ξεκινήσει την Παρασκευή (1/5, 19:00) στο κλειστό της Ηλιούπολης, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας μιας και τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο της Handball Premier.