Ο Ολυμπιακός είχε ξανά τον τελευταίο λόγο απέναντι στην ΑΕΚ, νίκησε με 32-26 στην Ηλιούπολη στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής στη Handball Premier και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Όπως συνέβη στις 9 Φεβρουαρίου στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, έτσι και τώρα ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ στο τελευταίο κομμάτι του ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Handball Premier στην Ηλιούπολη, νίκη με 32-26 και οι πρωταθλητές θα πρέπει πλέον να «αυτοκτονήσουν» για να χάσουν από την «Ένωση» την 1η θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

O Ολυμπιακός μείωσε στον έναν βαθμό την απόστασή της από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, έχει όμως το εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής με τον ΑΣΕ Δούκα στο Δαΐς, στις 13 Μαρτίου και μαζί την ευκαιρία να περάσει τους «κιτρινόμαυρους».

Και με βάση το πρόγραμμα που έχει ο Ολυμπιακός στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές: με Φέρωνα Bέροιας (εκτός), Δράμα (εντός) και Διομήδη (εντός), μόνο αν δεν εμφανιστεί στο γήπεδο θα πέσει από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην κανονική περίοδο.

Το τελικό σκορ αδικεί μέχρι ένα σημείο την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ, τώρα καλούνται να μην ηττηθούν από τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (9/3, 16:45) στο ΟΑΚΑ, για να διατηρήσουν τη 2η θέση και το πλεονέκτημα έδρας στα μεταξύ τους παιχνίδια για τα ημιτελικά στα play offs.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-3, 7-4, 9-7, 13-11, 14-12 (ημ.), 16-15, 16-18, 18-19, 22-21, 25-22, 32-26



Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια

Βριλήσσια - ΓΑΣ Κιλκίς 37-25

ΑΣΕ Δούκα- Ζαφειράκης Νάουσας 27-26

Ιωνικός ΝΦ - Διομήδης 24-26

Δράμα - Φέρωνας 41-25

ΠΑΟΚ - Αθηναϊκός 39-32

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

1.ΑΕΚ 33

2.Ολυμπιακός 32*

3.ΠΑΟΚ 32

4.Ιωνικός ΝΦ 24

5.Διομήδης 18

6.Αθηναϊκός 17

7.Δράμα 17

8.ΓΑΣ Κιλκίς 16

9.Ζαφειράκης 13

10.Δούκας 11*

11.Βριλήσσια 11

12.Φέρωνας 2

*Με παιχνίδι λιγότερο