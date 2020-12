FIFA «The Best»: Η βραδιά του Λεβαντόφσκι, το back-to-back του Κλοπ και ο «χαμένος» Φλικ (pics)

Η εμβέλεια, το πρεστίζ της φετινής απονομής της FIFA για τους κορυφαίους της χρονιάς αυξήθηκε κατακόρυφα, ως η μοναδική σπουδαία διάκριση που δεν ανεστάλη λόγω κορονοϊού. Συνεπώς, η βραδιά κέντρισε ακόμη περισσότερο τα βλέμματα στο «σπίτι» της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας στη Ζυρίχη, εκεί που ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έμαθε πως είναι ο μεγάλος νικητής του βραβείου για τον κορυφαίο παίκτη του 2020.

Η «αδικία» με την ακύρωση της «Χρυσής Μπάλας» εξισορροπήθηκε για τον Πολωνό σταρ, ο οποίος εξαργύρωσε τη μυθική χρονιά του σε ατομικό (55 γκολ σε 47 ματς, 15 στο Champions League) και συλλογικό επίπεδο (5/5 τίτλοι στο ημερολογιακό έτος με τη Μπάγερν Μονάχου) και κέρδισε με την σχεδόν ομόφωνη άποψη του κοινού τον τίτλο του Νο1 στον πλανήτη, αφήνοντας πίσω τον δις νικητή Κριστιάνο Ρονάλντο και τον κάτοχο του βραβείου, Λιονέλ Μέσι.

Στην εξ αποστάσεως εκδήλωση που παρουσίασαν ο Ρουντ Γκούλιτ και η δημοσιογράφος του BT Sport, Ρέσμιν Τσόουντρι, την τιμητική του είχε επίσης ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος κέρδισε για 2η σερί χρονιά το βραβείο του κορυφαίου προπονητή. Τι κι αν είχε απέναντί του τον συμπατριώτη του, Χάνσι Φλικ, που τα «σάρωσε» όλα με τους Βαυαρούς σε λιγότερο από εννιά μήνες από όταν ανέλαβε το τιμόνι τους, ο «Κλόπο» ήταν εκείνος στον οποίο απένειμε το βραβείο ο Αρσέν Βενγκέρ μέσω skype και σημάδεψε έτσι τη φοβερή πρωταθληματική χρονιά των Reds με την ύψιστη ατομική διάκριση.

Αναλυτικά οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς: