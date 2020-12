FIFA «The Best»: Λεβαντόφσκι, ο παίκτης της χρονιάς! (pic & vid)

Η «Χρυσή Μπάλα» δεν ήταν διαθέσιμη. Έτσι, ο μοναδικός τρόπος για να πιστοποιήσει την αμύθητη χρονιά του και την ανωτερότητά του από κάθε άλλον επαγγελματία παίκτη στον πλανήτη, ήταν τα βραβεία της FIFA. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ξεπέρασε τον εαυτό του στη Bundesliga με 35 γκολ, συνέβαλε τα μέγιστα στο Champions League με 15 τέρματα σε 10 παιχνίδια και κατέκτησε τα πάντα με τους Βαυαρούς έχοντας συνολικά 55 γκολ σε 47 ματς για τη σεζόν 2019/20. Έτσι, ξεπέρασε επάξια στην κούρσα για το βραβείο «The Best» τους σχεδόν μόνιμους νικητές, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Την απονομή έκανε ο ίδιος ο Τζιάνι Ινφαντίνο στον Πολωνό σταρ στη Ζυρίχη, ο οποίος κέρδισε στην πρώτη χρονιά που βρίσκεται μέσα στους τρεις υποψήφιους.

He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!

