FIFA «The Best»: Ο Κλοπ και πάλι κορυφαίος προπονητής της χρονιάς, νίκησε τον Φλικ! (pic & vid)

Ο Χάνζι Φλικ πήρε τα πάντα με την Μπάγερν Μονάχου το 2020 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League, Σούπερ Καπ Γερμανίας και Ευρώπης), αλλά είδε την... πλάτη του Γιούργκεν Κλοπ στα βραβεία «The Best» της FIFA.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, ο οποίος οδήγησε τους Κόκκινους στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από τριάντα ολόκληρα χρόνια, πήρε το βραβείο για δεύτερη διαδοχική σεζόν, αφήνοντας πίσω του τον Φλικ, αλλά και τον Μαρσέλο Μπιέλσα της Λιντς.

«Δεν είμαι ο καλύτερος, αλλά κέρδισα το βραβείο, άρα αυτό είναι αρκετά καλό από μόνο του» είπε αστειευόμενος ο (πάντα ταπεινός) Γερμανός προπονητής.

It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020