FIFA «The Best»: Ο Νόιερ κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς (pic & vid)

Ανανέωσε το συμβόλαιό του και έγινε «ήρωας» στη μυθική πορεία της Μπάγερν Μονάχου σε κάθε κορυφή που διεκδίκησε. Ο Μάνουελ Νόιερ σημείωσε μια απίθανη χρονιά με τους Βαυαρούς, χάρη στην οποία αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας στα βραβεία της FIFA για το 2020.

Ο Γερμανός κίπερ νίκησε Άλισον και Γιαν Όμπλακ και κατέκτησε τον τίτλο στα βραβεία που διεξάγονται στη Ζυρίχη.

Κορυφαία γυναίκα τερματοφύλακας αναδείχθηκε η Σάρα Μπουαντί, πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη Λυών και ηγετικό στέλεχος της εθνικής Γαλλίας.

@Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2020. Another trophy for 'The Wall'!

@FCBayern | @DFB_Team pic.twitter.com/zMxnikK3Bh

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020