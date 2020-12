FIFA «The Best»: Κυριαρχία Μπάγερν-Λίβερπουλ στην 11άδα της χρονιάς (pic)

Μπορεί ο Μάνουελ Νόιερ να κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα, ωστόσο, η FIFPro, η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών παικτών ανέδειξε τον Άλισον στον κίπερ της κορυφαίας 11άδας της χρονιάς.

Στη σύνθεση που παρουσίασε η FIFA στα βραβεία «The Best», ο Βραζιλιάνος κίπερ συνοδεύεται από τρεις νυν συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ, με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου να έχει επίσης την τιμητική της με τρεις παίκτες.

Χωρίς έκπληξη, στην τριπλέτα της επίθεσης βρίσκονται οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του παίκτη της χρονιάς, Λιονέλ Μέσι, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

Τερματοφύλακας: Άλισον

Αμυντικοί: Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φαν Ντάικ, Ράμος, Ντέιβις

Μέσοι: Τιάγκο, Ντε Μπρόινε, Κίμιχ

Επιθετικοί: Μέσι, Λεβαντόφσκι, Κριστιάνο

Here is the FIFA @FIFPro Men's #World11 2020:

@Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy_official and @Cristiano

What a team! pic.twitter.com/9yJMGr4A6M

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020