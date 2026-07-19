Λαπόρτα για Άλβαρες: «Σε πολλές περιπτώσεις λέχθηκε ότι ένας παίκτης δεν θα πάει σε μία ομάδα και τελικά πήγε»

Ο Τζοάν Λαπόρτα άναψε ξανά «φωτιές» για την υπόθεση της μεταγραφής του Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μπορεί πριν λίγες μέρες ο CEO της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ να ξεκαθάρισε πως ο Χούλιαν Άλβαρες δεν είναι προς πώληση, ακόμη κι αν έρθει μία πρόταση που φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα έκανε νέα τοποθέτηση σχετικά με τη μεταγραφή αυτή.

Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών έβαλε ξανά στο κάδρο τη συγκεκριμένη υπόθεση τονίζοντας πως εκείνοι έχουν καταθέσει μία πολύ καλή πρόταση για τον Αργεντινό επιθετικό και ότι μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα ανακοινώσουν μέχρι πότε θα έχει ισχύ εκείνη.

«Κάναμε μία πολύ καλή πρόταση για τον Χούλιαν Άλβαρες. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα ανακοινώσουμε πότε λήγει».

🚨 Barcelona president Joan Laporta: “We have made a very good offer for Julián Álvarez. After the World Cup we will announce when it expires”. pic.twitter.com/M286vCuHpm July 19, 2026

Και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Υπάρχουν πολλές υποθέσεις (μεταγραφικές) για τις οποίες έχει λεχθεί πως ένας παίκτης δεν θα πήγαινε σε μία ομάδα, αλλά τελικά κατέληξε να πάει... Δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα».