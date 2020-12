FIFA «The Best»: Ο Σον το «βραβείο Πούσκας» για το απίθανο σόλο κόντρα στη Μπέρνλι (pic & vid)

Γκολάρες σημειώθηκαν πολλές, αλλά αυτό του Χέουνγκ-Μιν Σον είναι κι επίσημα το κορυφαίο για το 2020. Ο Νοτιοκορεάτης στράικερ της Τότεναμ κέρδισε το «βραβείο Πούσκας» από τη FIFA, υπερτερώντας των Λουίς Σουάρες και Τζόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα, αναφέροντας στις δηλώσεις του μετά τη βράβευση ότι «έπρεπε να πασάρω, αλλά δεν έβρισκα επιλογή κι έτσι ξεκίνησα την κούρσα μόνος μου».

