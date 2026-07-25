Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Λι Κανγκ-Ιν

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Λι Κανγκ-Ιν

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Λι Κανγκ-Ιν

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Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Λι Κανγκ-Ιν (25, 1.74), ο οποίος διάλεξε τη φανέλα με το Νο 7 του Αντουάν Γκριεζμάν.

Στη Μαδρίτη με... αύρα Γκριεζμάν ο Λι Κανγκ-Ιν! Η Ατλέτικο ανακοίνωσε επίσημα τον 25χρονο παίκτη, ο οποίος θα φοράει το Νο 7 του Γκριεζμάν, ο οποίος μετακόμισε στο MLS για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι.

Οι Ροχιμπλάνκος απέκτησαν τον Νοτιοκορεάτη μεσοεπιθετικό από την Παρί Σεν Ζερμέν αντί περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, με την επιθυμία του ίδιου του παίκτη να μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα να διευκολύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Λι Κανγκ-Ιν ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Βαλένθια, προτού ενταχθεί στην ανδρική ομάδα το 2018. Μετά από ένα επιτυχημένο περάσμα στις νυχτερίδες, μετακόμισε στη Μαγιόρκα, προτού μεταγραφεί εν τέλει το 2023 στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου και κατέκτησε 3 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα Γαλλίας, καθώς και 2 Champions League.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 39 εμφανίσεις με 4 γκολ και 5 ασίστ με την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

 
     

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