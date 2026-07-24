Η Άρσεναλ εξετάζει την περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες και φέρεται να είναι διατεθειμένη να προσφέρει στην Ατλέτικο Μαδρίτης τον Βίκτορ Γιόκερες, μαζί με ένα ποσό που αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

Η Άρσεναλ μετά και την απόκτηση του «δικού μας» Χρήστου Τζόλη συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό στο καλοκαιρινό παράθυρο και φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της έναν από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές.

Ο λόγος για τον Χουλιάν Άλβαρες, με τον Αργεντινό της Ατλέτικο Μαδρίτης να αποτελεί, σύμφωνα με τη Marca, μία από τις βασικές επιλογές του Μικέλ Αρτέτα για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Είναι γνωστό ωστόσο ότι ο 26χρονος είναι διακαής Μπαρτσελόνα, η οποία έχει ήδη κινηθεί για την απόκτησή του.

Ωστόσο οι Gunners εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν τον Βίκτορ Γιόκερες ως αντάλαγμα μαζί με ένα ποσό που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Να θυμίσουμε πως ο Άλβαρες πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν 49 συμμετοχές, σημειώνοντας 20 γκολ και μοιράζοντας 9 ασίστ. Παράλληλα πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2026, όπου βρήκε μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα σε οκτώ εμφανίσεις με την Αλμπισελέστε.

