Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός βρέθηκε στο T-Center για να στηριξει το μπασκετ στην αναμέτρηση της EuroLeague κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Το «παρών» στην αναμέτρηση έδωσαν παίκτες από το επιτελείο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να παρακολουθήσουν το ματς. Συγκεκριμένα, στο Telekom Center Athens βρέθηκαν ο CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Στέφανος Γιουρέλης, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης, ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουμπ, ο Κάρλος Ζέκα, ο Στέφαν ΝτεΦράι και όλο το τεχνικό επιτελείο της ΠΑΕ.