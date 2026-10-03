Πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού υπέγραψε σε ομάδα με ελληνικές... ρίζες στην Αυστραλία

Πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού συνεχίζει την καριέρα του στα 36 του χρόνια υπογράφοντας σε ομάδα από την Αυστραλία.

Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης βρήκε νέα ομάδα για να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, παραμένοντας στην Αυστραλία για τρίτο συναπτό έτος, απλά αυτή τη φορά στη δεύτερη κατηγορία της χώρας της Ωκεανίας.

Ο 36χρονος Νεοζηλανδός επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τη South Melbourne, μία ομάδα με ελληνικές ρίζες, αφού το κλαμπ αυτό προήλθε από την ένωση τριών ομάδων, της South Melbourne United, της Γιάρα Παρκ Αίας και της Χελένικ, με τις τελευταίες δύο να έχουν ελληνικό υπόβαθρο. Σκεφτείτε μόνο πως το πρώτο σήμα της ομάδας είχε πάνω την ελληνική σημαία και έφερε ολόκληρο τα χρώματα αυτής.

Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, που μας είναι γνώριμος από τον ένα χρόνο που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2012-2013, στο βίντεο της παρουσίας πίνει φρέντο εσπρέσο ενώ η μουσική που ακούγεται σε αυτό είναι από τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το βίντεο της παρουσίασής του

South Melbourne FC is delighted to announce the marquee signing of New Zealand international and A-Leagues legend Kosta Barbarouses.



Welcome to Hellas, Kosta!



Read More: https://t.co/kfc5s3EZku pic.twitter.com/rNSZsJLEaM October 2, 2026

Η ανακοίνωση της απόκτησής του

Η South Melbourne FC ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την απόκτηση-σταθμό του διεθνούς Νεοζηλανδού ποδοσφαιριστή Κώστα Μπαρμπαρούση.

Ο Κώστας εντάσσεται στη South μετά τη θητεία του στη Western Sydney Wanderers (A-League), φέρνοντας μαζί του ένα εξαιρετικό ιστορικό επιτυχιών και εμπειρίας, τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Έχοντας κατακτήσει τέσσερις φορές το πρωτάθλημα της A-League, ο Κώστας πανηγύρισε τίτλους με τις Brisbane Roar (2011), Melbourne Victory (2015 και 2018) και Sydney FC (2020). Η συνεισφορά του στα μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει γκολ στον νικηφόρο τελικό της Victory το 2015, καθώς και το νικητήριο τέρμα στον τελικό του 2018.

Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης θητεία στο εξωτερικό: αγωνίστηκε στη ρωσική Alania Vladikavkaz προτού μετακινηθεί, ως δανεικός, στον Παναθηναϊκό για τη σεζόν 2012/13. Η παρουσία του στην Αθήνα τού προσέφερε πολύτιμη ευρωπαϊκή εμπειρία, σε μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους της περιοχής.

Μέσα από τις διαδοχικές θητείες του στην ομάδα της γενέτειράς του, τη Wellington Phoenix, ο Κώστας αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φιλάθλους, κερδίζοντας διακρίσεις όπως ο τίτλος του Παίκτη της Χρονιάς και το «Χρυσό Παπούτσι». Η ευελιξία του στην επίθεση, οι έξυπνες κινήσεις του και η ικανότητά του τόσο να δημιουργεί όσο και να ολοκληρώνει φάσεις, θα προσδώσουν επιπλέον ποιότητα στην επιθετική μας γραμμή.

Ως βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Νέας Зеλανδίας (All Whites) εδώ και χρόνια, ο Κώστας συμμετείχε και στην προσπάθεια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, προσθέτοντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πλούσια καριέρα του.

Η άφιξή του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για το ρόστερ μας, καθώς η South Melbourne συνεχίζει να χτίζει μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει τίτλους.

Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου, Peter Kokotis, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Κώστα στη South Melbourne. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα με μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας και γνωρίζει τι χρειάζεται για να αποδώσει τα μέγιστα στις κρίσιμες στιγμές.

Η ποιότητα, οι κινήσεις του και η ικανότητά του να δημιουργεί και να τελειώνει φάσεις θα προσθέσουν μια νέα διάσταση στην επίθεσή μας. Εξίσου πολύτιμη είναι η εμπειρία που φέρνει στα αποδυτήρια, καθώς και το παράδειγμα που μπορεί να αποτελέσει για τους νεότερους παίκτες μας». «Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο και η απόκτηση ενός παίκτη της κλάσης του Κώστα το αντικατοπτρίζει αυτό. Ανυπομονούμε να τον δούμε με τα χρώματά μας και να τον καλωσορίσουμε στην οικογένεια της South Melbourne ενόψει του Αυστραλιανού Πρωταθλήματος, του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Ωκεανίας και της NPL για τους επόμενους 12 μήνες».

Καλώς ήρθες στη Hellas, Κώστα!