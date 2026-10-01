Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης της αποψινής (1/10) αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ολλανδία για το Nations League.

Η περιπέτεια της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League συνεχίζεται απόψε (1/10, Live από το Gazzetta), καθώς περιμένει την Ολλανδία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League A.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το εντυπωσιακό διπλό επί της Γερμανίας (0-1) αλλά και εκείνο που προηγήθηκε κόντρα στη Σερβία (1-2), έκανε το 2/2, φιγουράρει στην 1η θέση του ομίλου και θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.