Ελλάδα - Ολλανδία: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης
Η περιπέτεια της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League συνεχίζεται απόψε (1/10, Live από το Gazzetta), καθώς περιμένει την Ολλανδία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League A.
Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το εντυπωσιακό διπλό επί της Γερμανίας (0-1) αλλά και εκείνο που προηγήθηκε κόντρα στη Σερβία (1-2), έκανε το 2/2, φιγουράρει στην 1η θέση του ομίλου και θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.
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