Η Ελλάδα πρέπει να νικήσει τη Λετονία για να μείνει στο κόλπο της πρόκρισης στα τελικά του Euro U21.

Η Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη θα υποδεχθεί αύριο Πέμπτη στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς τη Λετονία και φυσικά η νίκη είναι μονόδρομος για να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Η Γερμανία, άλλωστε, νίκησε άνετα εκτός έδρας με 4-1 τη Μάλτα και βρίσκεται στο +3. Η Μάλτα αιφνιδίασε τη Γερμανία και στο 9' προηγήθηκε με τον Τούμα. Η Γερμανία αντεπιτέθηκε και στο 12' ο Τρεσόλντι ισοφάρισε σε 1-1. Στο 32' έκανε το 2-1 ο Ρότε και πάλι ο Τρεσόλντι στο 47' πέτυχε το 3-1. Ο φορ των Γερμανών έκανε χατ τρικ, διαμορφώνοντας στο 69' το τελικό 4-1.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘ.

1. Γερμανία 30-5 24

2. Ελλάδα 24-4 21

3. Βόρεια Ιρλανδία 12-11 13

4. Γεωργία 12-12 9

5. Λετονία 4-6 5

6. Μάλτα 2-36 0