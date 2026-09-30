Τσάβι: «Ο Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά, δύσκολο να νικήσεις την Ελλάδα»

Οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού της Ολλανδίας Τσάβι Ερνάντεθ, ο οποίος μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Εθνική Ελλάδας.

Μετά τον Γιούργκεν Κλοπ ήταν η σειρά του Τσάβι Ερνάντεθ ν' αποθεώσει την Εθνική Ελλάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός της Ολλανδίας, ο οποίος έχει κάνει τεράστια καριέρα με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και τη Μπαρτσελόνα, τόνισε ότι ο Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά, ότι η γαλανόλευκη έχει πολύ ταλέντο και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τη νικήσεις, ειδικά στην έδρα της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσάβι:

Για την Εθνική Ελλάδας: «Περιμένω κι εγώ καλή ατμόσφαιρα, η Ελλάδα είναι σε καλή φόρμα. Κυριάρχησαν εναντίον της Σερβίας και αμύνθηκαν καλά εναντίον της Γερμανίας. Έχουν ταλέντο, ειδικά στην επίθεση. Είναι σωματικά καταρτισμένοι, μπορούν να παίξουν με μακρινές μπαλιές και να μαζέψουν δεύτερες μπαλιές. Δεν είναι τυχαίο που είναι πρώτοι στον όμιλο. Ο Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά. Είναι δύσκολο να τους νικήσεις, ειδικά όταν παίζουν στην έδρα τους. Έχουμε σεβασμό για την Ελλάδα, αλλά δεν φοβόμαστε. Είναι πολύ διαφορετικοί από τη Σερβία και τη Γερμανία, αλλά έχουν κερδίσει έξι βαθμούς. Έχουν μεγάλο ταλέντο, ειδικά στην επίθεση. Θα είναι δύσκολο.

Οι παίκτες θα έχουν κίνητρο. Η Ελλάδα έχει μια από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στις κερκίδες. Περιμένουμε μια έντονη ατμόσφαιρα. Θα είναι καταπληκτική. Αλλά αυτό μπορεί επίσης να αποτελέσει καλό κίνητρο για τους παίκτες μας».

Για την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν είναι το θέμα μου. Έχω πολλά προβλήματα να λύσω, αλλά όχι αυτό. Ως λάτρης του ποδοσφαίρου; Μετά σκέφτομαι τη δικαιοσύνη. Λατρεύω το δίκαιο ποδόσφαιρο».

Για την Ισπανία: «Είναι οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή. Τα πάνε καλά, χαίρομαι γι' αυτούς. Δεν ξέρω αν η διαφορά μεταξύ μας είναι τόσο μεγάλη. Αν παίξουμε εναντίον τους μια μέρα, αυτά θα είναι καλό νέο, γιατί τότε θα έχουμε προκριθεί. Αλλά αν παίξουμε εναντίον τους, θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό».

Για το δύσκολο πρόγραμμα: «Το ημερολόγιο είναι πολύ έντονο, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι πολύ έντονο αυτές τις δύο εβδομάδες. Αλλά αυτό ισχύει για κάθε χώρα, οπότε δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Φερόμαστε καλά στους παίκτες, αισθάνονται άνετα. Προπονούμαστε με ένταση, είμαι νέος προπονητής γι' αυτούς. Αλλά τα πράγματα πάνε καλά τώρα, είναι μέρος της διαδικασίας. Δυστυχώς, υπάρχουν παίκτες που έχουν τραυματιστεί».

Για τον Σάμερβιλ: «Είναι καλός παίκτης. Ένταση, ποδοσφαιρικές ικανότητες, πρέσινγκ. Μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο. Απλώς κοιτάξτε το πέναλτι που προκάλεσε εναντίον της Σερβίας. Μπορεί επίσης να παίξει ένας εναντίον ενός. Αν έχει τη φιλοδοξία και το πάθος, μπορεί να γίνει ένας πολύ σπουδαίος παίκτης. Μπορεί να παίξει μια χαρά στα δεξιά. Η ίδια αρχή, αλλά το να είσαι wildcard και στις δύο θέσεις είναι καλό για την ομάδα».

Για τον Φαν Ντάικ και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει: «Όχι, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Έχουμε αρκετές επιλογές. Έχω μιλήσει επίσης με τον Φαν Ντάικ. Θα είναι έτοιμος από κάθε άποψη να βοηθήσει την ομάδα. Μπορεί να παίξει τέλεια στα δεξιά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι νιώθει πιο άνετα στα αριστερά. Αν η ομάδα τον χρειαστεί, θα προσαρμοστεί».

Για τους τραυματισμούς: «Δεν έχουμε τεράστια προβλήματα, αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε».

Για τον Τίμπερ: «Ναι, είναι έτοιμος για να παίξει και τα 90 λεπτά νομίζω».

Για τις απουσίες των Γκερτρούιντα και Φαν Χέκε: «Έχουμε 23 παίκτες και αναπληρωματικούς. Αμυντικούς που μπορούν να αντικαταστήσουν τον Φαν Χέκε. Θα αποφασίσουμε αύριο, με τους παίκτες που έχουμε στη λίστα».

Σάμερβιλ: «Έτοιμοι για την Ελλάδα»

Τους παίκτες της Ολλανδίας εκπροσώπησε ο 24χρονος εξτρέμ Κρισένσιο Σάμερβιλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάμερβιλ: «Είμαι ακόμα ο ίδιος Σάμερβιλ. Εξελίσσομαι ως ποδοσφαιριστής κάθε μέρα, προσπαθώντας πάντα να μαθαίνω κάτι νέο. Νομίζω ότι εξελίσσομαι ως παίκτης και ως άνθρωπος κάθε μέρα».

Για την ατμόσφαιρα στην Ελλάδα: «Μου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα, είμαστε όλοι έτοιμοι».

Για τις φιλοδοξίες του: «Έχω μεγάλες φιλοδοξίες. Βλέπει κάθε μέρα πόσο σκληρά δουλεύω. Έχουμε ένα σχέδιο, αλλά μια μέρα θέλω να γίνω ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Πάντα πίστευα στις ικανότητές μου. Τώρα μπορώ να το δείξω στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και επίσης σε διεθνές επίπεδο».

Για τη συνεργασία του με τον Ρουντ φαν Νίστελροϊ: «Ναι, συνεργάζομαι πολύ στενά με τον προπονητή Ρουντ φαν Νίστελροϊ. Αν αρχίσω να σας λέω πάνω σε τι δουλεύουμε, θα αποκαλύψω το μυστικό μας. Ελπίζω να το δείτε να βγαίνει στην επιφάνεια».

Για τη μεταγραφή στην Αλ Χιλάλ: «Υπήρχαν μερικοί ενδιαφερόμενοι σύλλογοι στην Ευρώπη. Κάποια πράγματα συμβαίνουν, άλλα όχι. Ένας από αυτούς, η Αλ Χιλάλ συνέβη. Η συζήτηση μαζί της, με τους προπονητές και τον τεχνικό διευθυντή μου άρεσε και γι' αυτό έκανα την επιλογή. Φυσικά, μιλάμε και για το συμβόλαιο. Είναι η πλήρης εικόνα για μένα. Το αποκαλώ σχέδιο του Θεού. Η οικονομική πτυχή είναι μέρος του συμβολαίου μου. Όλα ήταν εκεί».

Για τη συνεργασία με τον Τσάβι: «Υπάρχει διαφορά μεταξύ Κούμαν και Τσάβι. Αλλά νομίζω ότι μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία. Ο Τσάβι είναι πολύ ανοιχτός και ειλικρινής με όλους. Ξέρεις τι περιμένει από εσένα και μου αρέσει αυτό. Μπορείς να το δεις αυτό στο γήπεδο».

