Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις σε Euroleague και UEFA Nations League.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στις 12:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και σάς μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ μετά την πρώτη αγωνιστική της Euroleague και τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet που σχολιάζουν όλα όσα είδαμε από την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League κόντρα στη Σερβία.

Στη συνέχεια ακολουθεί το Q&A του ΠΑΟΚ με τους Σάββα Τζιομπάνογλου και Νίκο Μοσχοβίτη.

H 1η αγωνιστική της διοργάνωσης συνεχίζεται σήμερα με οκτώ παιχνίδια. Από αυτά ξεχωρίζει το Τουρκία - Γαλλία στις 21:45 (Nova Sports 6) και το Ιταλία - Βέλγιο την ίδια ώρα (Nova Sports 3, Alpha TV).

Τέλος, στη Euroleague, η Μπεσίκτας αντιμετωπίζει τη Βαλένθια (20:00,Νοva Sports start), η Φενέρμπαχτσε τη Βίρτους Μπολόνια (20:45,Nova Sports 5) και η Παρτίζαν την Αρμάνι Μιλάνο (21:45,Nova Sports prime)

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας