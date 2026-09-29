Το σκάνδαλο στην Τουρκία και το... σοκ με τους διαιτητές

Νέο σκάνδαλο συγκλονίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο, ενώ σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η έρευνα για τον... παράνομο στοιχηματισμό.

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο τουρκικό ποδόσφαιρο και ειδικότερα στον χώρο της διαιτησίας, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Φερχάτ Γκιουντογντού, του αναπληρωτή του και ακόμη πέντε ατόμων.

Η νέα υπόθεση έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά το μεγάλο στοιχηματικό σκάνδαλο που είχε προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Τον Οκτώβριο του 2025, η πειθαρχική επιτροπή της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (TFF) είχε θέσει σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι στοιχημάτιζαν σε αγώνες παρά τη σχετική απαγόρευση.

Έρευνα της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (TFF) σε 571 διαιτητές των επαγγελματικών κατηγοριών έδειξε ότι 371 διαθέτουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες, ενώ 152 έχουν στοιχηματίσει ενεργά. Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία, ανάμεσα στους εμπλεκομένους είναι και 22 διαιτητές της μεγάλης κατηγορίας, δηλαδή επτά πρώτοι διαιτητές και 15 βοηθοί. Και όλα αυτά, την ώρα που οι κανονισμοί, τόσο στην Τουρκία όσο και διεθνώς, απαγορεύουν ρητά στους διαιτητές να ασχολούνται με τον στοιχηματισμό.

Μέσα σε αυτό το ήδη επιβαρυμένο κλίμα έρχεται τώρα η νέα έρευνα των τουρκικών Αρχών. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για παρεμβάσεις στην κατάρτιση των πινάκων αξιολόγησης των διαιτητών, στους ορισμούς τους, στις διαδικασίες αξιολόγησης και τοποθέτησής τους, καθώς και στις εξετάσεις κανονισμών.

«Πραγματοποιήθηκαν έρευνες, κατόπιν δικαστικής εντολής, στις κατοικίες, στους χώρους εργασίας και στα γραφεία τους», ανέφερε ο Γκιουρλέκ, διαμηνύοντας ότι οι Αρχές θα εργαστούν για ένα «καθαρό ποδόσφαιρο» και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Προς το παρόν, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η νέα έρευνα συνδέεται με το στοιχηματικό σκάνδαλο του 2025. Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δεν έκανε σχετική αναφορά, ενώ ούτε τα μέσα ενημέρωσης της χώρας έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής στοιχεία που να τεκμηριώνουν σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.