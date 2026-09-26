Η FIFA τιμώρησε με απαγόρευση μεταγραφών τη Φενέρμπαχτσε, για την περίπτωση του Εν-Νεσίρι. Τι απάντησε ο σύλλογος.

Με «καμπάνα» απαγόρευσης μεταγραφών για τρεις περιόδους αποφάσισε να τιμωρήσει τη Φενέρμπαχτσε η FIFA, εξαιτίας της υπόθεσης του Γιουσούφ Εν-Νεσίρι.

Ο τουρκικός σύλλογος είχε αποκτήσει τον Μαροκινό στράικερ πίσω στο 2024, ωστόσο δεν είχε καταβάλλει εγκαίρως στη Σεβίλλη την τελευταία δόση του ποσού που είχε συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα το κλαμπ από την Ανδαλουσία να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες.

Έτσι, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε απαγόρευση μεταγραφών για τρεις σερί περιόδους (σσ μεταγραφών). Ωστόσο, οι άνθρωποι της Φενέρ δεν ανησυχούν, καθώς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή τους, η τιμωρία δεν θα ισχύσει, καθώς η πληρωμή θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (28/9) και η απόφαση της FIFA θα αρθεί μόλις ολοκληρωθούν τα γραφειοκρατικά.

Η ανακοίνωση:

Ενημέρωση προς το κοινό

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με την απαγόρευση μεταγραφών που επιβλήθηκε από τη FIFA στον Σύλλογό μας, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας και το κοινό.

Η απαγόρευση μεταγραφών διάρκειας τριών περιόδων που επιβλήθηκε στον Σύλλογό μας είναι προσωρινή και αφορά το κόστος μεταγραφής του Youssef En Nesyri, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2024-2025.

Λόγω της μη καταβολής της δόσης της μεταγραφής με ημερομηνία 30 Απριλίου 2026, η εμπλεκόμενη ομάδα κίνησε διαδικασίες ενώπιον της FIFA. Μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη διοίκησή μας, η ληξιπρόθεσμη δόση εξοφλήθηκε. Στο πλαίσιο της υπόθεσης που άνοιξε η εμπλεκόμενη ομάδα στη FIFA, ζητήθηκε επίσης η καταβολή της επόμενης δόσης και αναμέναμε την απόφαση της FIFA σχετικά με την πληρωμή.

Ο Σύλλογός μας θα προχωρήσει στην πληρωμή που ορίζεται από την απόφαση της FIFA την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα) και η απαγόρευση μεταγραφών θα αρθεί μετά την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με τη FIFA.

Επιπλέον, όλες οι οικονομικές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις από προηγούμενες περιόδους θα παρουσιαστούν με διαφάνεια στα μέλη της Συνέλευσης και στο κοινό, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο (27 Σεπτεμβρίου 2026).

Τα ανωτέρω τίθενται υπόψη του κοινού

Αθλητικός Σύλλογος Φενέρμπαχτσε