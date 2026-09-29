Ένα νέο σκάνδαλο ξέσπασε στο τουρκικό ποδόσφαιρο, με τον επικεφαλής της διαιτησίας, Φερχάτ Γκιουντόγκντου, να συλλαμβάνεται με κατηγορίες περί παρέμβασης στους ορισμούς των διαιτητών.

Η αστυνομία της Τουρκίας συνέλαβε επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Φερχάτ Γκιουντόγκντου, επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (MHK) της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), σε μια μεγάλη επιχείρηση που στοχοποίησε πρόσωπα που εμπλέκονται στο σύστημα διαιτησίας ποδοσφαίρου της χώρας για φερόμενη παρέμβαση σε διορισμούς, κατατάξεις και εξετάσεις διαιτητών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις πόλεις, την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, το Ελαζίγκ και τη Μανίσα, στο πλαίσιο μίας έρευνας για καταγγελίες που αφορούν τη διαχείριση των διαιτητών. Ο Γκιουντόγκντου συνελήφθη μαζί με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ενεργών Διαιτητών της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φερντί Καραντόρουκ, τον πρώην αναπληρωτή πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της TFF, Αχμέτ Σαχίν, και το πρώην μέλος της επιτροπής, Γιουνούς Γιλντιρίμ.

Το μέλος της MHK και υπεύθυνος εκπαίδευσης και της 4ης περιφέρειας της TFF, Σεμπαχάτιν Σαχίν, ο υπεύθυνος οργάνωσης του παραρτήματος Κωνσταντινούπολης, Αλικάν Σαγκλάρ, της Ένωσης Διαιτητών και Παρατηρητών της TFF, και ο Εμρέ Κοσίφ, πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Διαιτησίας Κωνσταντινούπολης της ένωσης, συνελήφθησαν επίσης.

SON DAKİKA!

Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı!



Gözaltına alınan kişiler hakkında 👇🏻



• Ferhat Gündoğdu isimli şahsın; Mobing ve Kamu Görevlisinin Evrakta Sahteciliği,



• Sebahattin ŞAHİN isimli şahsın;… pic.twitter.com/BxiVPoO5eo — Burak Doğan (@doganburak29) September 29, 2026

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι βασικά μέρη του συστήματος διαιτησίας της Τουρκίας υπέστησαν παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριοποιήσεων των διαιτητών, των αναθέσεων αγώνων, της βαθμολόγησης και των διορισμών, ενώ οι αρχές εξετάζουν επίσης και τους ισχυρισμούς για παρέμβαση σε ελέγχους κανόνων για τους διαιτητές.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ του Γκιουντογντού και άλλων διαιτητών, παρατηρητών και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και την φερόμενη συμπεριφορά, αφού εξέτασαν έρευνα ανοιχτού κώδικα, αρχεία της Επιτροπής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων, δεδομένα τηλεφωνικής κίνησης, μαρτυρίες καταγγελλόντων και μαρτύρων, καθώς και ευρήματα εμπειρογνωμόνων.

Ο Γκούρλεκ δήλωσε ότι η επιχείρηση ακολούθησε την εξέταση των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι αρχές διενήργησαν επίσης δικαστικές έρευνες στα σπίτια, τους χώρους εργασίας και τα γραφεία των υπόπτων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός εσωτερικών της χώρας τόνισε ότι η θέση, ο τίτλος ή ο ρόλος κανενός δεν παρέχει ειδική μεταχείριση βάσει του νόμου και αναγνώρισε τις ανησυχίες των οπαδών του ποδοσφαίρου σχετικά με την αμεροληψία των διαδικασιών διαιτησίας.

«Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας για καθαρό ποδόσφαιρο, ώστε να ρίξουμε φως σε ισχυρισμούς που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο τουρκικό ποδόσφαιρο, να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου και να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο θα μείνει στη μνήμη μας για τη σκληρή δουλειά, τον ανταγωνισμό και το αθλητικό πνεύμα στο γήπεδο», σημείωσε.

Η τελευταία έρευνα έρχεται μετά από χρόνια διαφωνιών σχετικά με τους διορισμούς των διαιτητών, τις κατατάξεις και τον ρόλο της MHK, με τους μεγάλους τουρκικούς συλλόγους να αμφισβητούν επανειλημμένα τη δικαιοσύνη του συστήματος.