Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, με την έναρξη του Nations League, όσο και στο μπάσκετ, καθώς σήμερα κάνει πρεμιέρα η Euroleague.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στους Galacticos by Elabet, οι οποίοι αναλύουν την εικόνα των ελληνικών ομάδων μετά τα πρώτα παιχνίδια της Super League και τις αδυναμίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν μετά το τέλος του break των Εθνικών.

Στη συνέχεια, στις 16:15, ακολουθεί το Q&A, με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιώργο Στράντζαλη να απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις των φιλάθλων του Άρη, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ.

Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Nova Sports 3) με την Ντουμπάι BC να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αργότερα στις 20:00 η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί με τη Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 2) και στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας με τη Ζάλγκιρις (Nova Sports 6). Στις 21:15 (Nova Sports 4) ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί και στις 21:30 η Μπασκόνια τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime) και η Μπαρτσελόνα την Εφές (Nova Sports 5). Τέλος στις 21:45, η Βιλερμπάν θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Extra 3).

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων συντονιστείτε στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Novibet για το καλύτερο post-game (23:00 Gazzetta YouTube).

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο, η δράση θα ξεκινήσει στις 19:00 με την Ανδόρα να φιλοξενεί την Μάλτα (Nova Sports 3). Στις 21:45 το Κόσοβο θα υποδεχθεί την Ιρλανδία (Nova Sports Extra 2), η Αυστρία το Ισραήλ (Nova Sports Extra 1) το Λιχτενστάιν την Λιθουανία (Nova Sports Νews), η Ολλανδία την Γερμανία (Nova Sports 3), η Νορβηγία την Δανία (Nova Sports Extra 4), η Πορτογαλία την Ουαλία (Nova Sports Premier League) και η Σερβία την Ελλάδα (Nova Sports Start/ Alpha).

Οι μεταδόσεις της ημέρας