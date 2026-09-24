Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το Σερβία - Ελλάδα και η πρεμιέρα της Euroleague
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, με την έναρξη του Nations League, όσο και στο μπάσκετ, καθώς σήμερα κάνει πρεμιέρα η Euroleague.
Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στους Galacticos by Elabet, οι οποίοι αναλύουν την εικόνα των ελληνικών ομάδων μετά τα πρώτα παιχνίδια της Super League και τις αδυναμίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν μετά το τέλος του break των Εθνικών.
Στη συνέχεια, στις 16:15, ακολουθεί το Q&A, με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιώργο Στράντζαλη να απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις των φιλάθλων του Άρη, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ.
Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Nova Sports 3) με την Ντουμπάι BC να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αργότερα στις 20:00 η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί με τη Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 2) και στις 21:00 ο Ερυθρός Αστέρας με τη Ζάλγκιρις (Nova Sports 6). Στις 21:15 (Nova Sports 4) ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί και στις 21:30 η Μπασκόνια τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime) και η Μπαρτσελόνα την Εφές (Nova Sports 5). Τέλος στις 21:45, η Βιλερμπάν θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Extra 3).
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων συντονιστείτε στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos Live by Novibet για το καλύτερο post-game (23:00 Gazzetta YouTube).
Αναφορικά με το ποδόσφαιρο, η δράση θα ξεκινήσει στις 19:00 με την Ανδόρα να φιλοξενεί την Μάλτα (Nova Sports 3). Στις 21:45 το Κόσοβο θα υποδεχθεί την Ιρλανδία (Nova Sports Extra 2), η Αυστρία το Ισραήλ (Nova Sports Extra 1) το Λιχτενστάιν την Λιθουανία (Nova Sports Νews), η Ολλανδία την Γερμανία (Nova Sports 3), η Νορβηγία την Δανία (Nova Sports Extra 4), η Πορτογαλία την Ουαλία (Nova Sports Premier League) και η Σερβία την Ελλάδα (Nova Sports Start/ Alpha).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Elabet (14:00, Gazzetta Youtube)
- Q&A του Άρη (16:15, Gazzetta Youtube)
- Ανδόρα - Μάλτα (19:00, Nova Sports 3)
- Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Nova Sports 5)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου (20:00, Nova Sports 2)
- Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:00, Nova Sports 6)
- Παναθηναϊκός - Παρί (21:15, Nova Sports 4)
- Μπασκόνια - Ολυμπιακός (21:30, Nova Sports Prime)
- Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports 5)
- Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:45, Nova Sports Extra 2)
- Κόσοβο - Ιρλανδία (21:45, Nova Sports Extra 3)
- Αυστρία - Ισραήλ (21:45, Nova Sports Extra 1)
- Λιχτενστάιν - Λιθουανία (21:45, Nova Sports News)
- Ολλανδία - Γερμανία (21:45, Nova Sports 3)
- Νορβηγία - Δανία (21:45, Nova Sports Extra 4)
- Πορτογαλία - Ουαλία (21:45, Nova Sports Premier League)
- Σερβία - Ελλάδα (21:45, Nova Sports Start/Alpha)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta YouTube)
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