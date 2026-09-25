Εθνική Ελλάδας: Έφτασε στο Μόναχο η αποστολή και πάει οδικώς στο Άουγκσμπουργκ

Γιώργος Σακελλαρίου
Εθνική Ελλάδας: Έφτασε στο Μόναχο η αποστολή και πάει οδικώς στο Άουγκσμπουργκ

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Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας έφτασε στο Μόναχο κι από εκεί θα μεταβεί οδικώς στο Αούγκσμπουργκ, ενόψει του αγώνα με τη Γερμανία. Αποστολή: Γιώργος Σακελλαρίου

Η Ελλάδα μπήκε με το... δεξί στη League A του Nations League, καθώς νίκησε τη Σερβία, στο Βελιγράδι, με ανατροπή και πλέον έχει ακόμα δυσκολότερη αποστολή, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (27/9, 21:45) θα φιλοξενηθεί από τη Γερμανία.

Περίπου στις 21:00 της Παρασκευής (25/9) η αποστολή της Εθνικής έφτασε στο Μόναχο κι από εκεί θα μεταθεί οδικώς στο Άουγκσμπουργκ, όπου θα γίνει το ματς με τα Πάντσερ.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν και μερικοί Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι υποδέχτηκαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

     

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