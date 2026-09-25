Εθνική Ελλάδας: Έφτασε στο Μόναχο η αποστολή και πάει οδικώς στο Άουγκσμπουργκ
Η Ελλάδα μπήκε με το... δεξί στη League A του Nations League, καθώς νίκησε τη Σερβία, στο Βελιγράδι, με ανατροπή και πλέον έχει ακόμα δυσκολότερη αποστολή, καθώς την ερχόμενη Κυριακή (27/9, 21:45) θα φιλοξενηθεί από τη Γερμανία.
Περίπου στις 21:00 της Παρασκευής (25/9) η αποστολή της Εθνικής έφτασε στο Μόναχο κι από εκεί θα μεταθεί οδικώς στο Άουγκσμπουργκ, όπου θα γίνει το ματς με τα Πάντσερ.
Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν και μερικοί Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι υποδέχτηκαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
🇬🇷 Θερμή υποδοχή της αποστολής της Ελλάδας από τους φίλους της Εθνικής στο αεροδρόμιο της Γερμανίας.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 25, 2026
Αποστολή: Γιώργος Σακελλαρίου pic.twitter.com/TssJV75K9m
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