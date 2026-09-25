Φίλοι της Εθνικής υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο τους παίκτες και τους χειροκρότησαν για τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας. Αποστολή: Γιώργος Σακελλαρίου

Η Εθνική στις 18:50 πετάει για το Μόναχο κι από εκεί οδικώς θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ, όπου την Κυριακή θ' αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου οπαδοί της Εθνικής υποδέχθηκαν τους ποδοσφαιριστές. Τους χειροκρότησαν και τους ενθάρρυναν για το ματς με τους Γερμανούς. Οι Έλληνες φίλαθλοι δεν έκρυψαν την πίστη τους για νέο θρίαμβο και ζητούσαν κι άλλο γκολ από τον Τζόλη, τον Δουβίκα και τα υπόλοιπα παιδιά στον κυριακάτικο αγώνα.

Στο αεροδρόμιο, παράλληλα, ήταν πολλοί οργανωμένοι οπαδοί του γαλανόλευκου φάρου, οι οποίοι με άλλη πτήση και πετάξουν από το Βελιγράδι για το Μόναχο. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα πήρε 2.000 εισιτήρια κι εξαντλήθηκαν όλα σε μόλις τρεις ώρες.

Στο αεροδρόμιο μια από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν όταν ένας Σκωτσέζος οπαδός με κιλτ αναγνώρισε τον Τζόλη και φωτογραφήθηκε μαζί του.