Εθνική Ελλάδας: Αποθέωση στο αεροδρόμιο και πίστη για θρίαμβο στη Γερμανία

Εθνική Ελλάδας: Αποθέωση στο αεροδρόμιο και πίστη για θρίαμβο στη Γερμανία

Γιώργος Σακελλαρίου
Εθνική Ελλάδας: Αποθέωση στο αεροδρόμιο και πίστη για θρίαμβο στη Γερμανία

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Φίλοι της Εθνικής υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο τους παίκτες και τους χειροκρότησαν για τη σπουδαία νίκη επί της Σερβίας. Αποστολή: Γιώργος Σακελλαρίου

Η Εθνική στις 18:50 πετάει για το Μόναχο κι από εκεί οδικώς θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ, όπου την Κυριακή θ' αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου οπαδοί της Εθνικής υποδέχθηκαν τους ποδοσφαιριστές. Τους χειροκρότησαν και τους ενθάρρυναν για το ματς με τους Γερμανούς. Οι Έλληνες φίλαθλοι δεν έκρυψαν την πίστη τους για νέο θρίαμβο και ζητούσαν κι άλλο γκολ από τον Τζόλη, τον Δουβίκα και τα υπόλοιπα παιδιά στον κυριακάτικο αγώνα.

Στο αεροδρόμιο, παράλληλα, ήταν πολλοί οργανωμένοι οπαδοί του γαλανόλευκου φάρου, οι οποίοι με άλλη πτήση και πετάξουν από το Βελιγράδι για το Μόναχο. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα πήρε 2.000 εισιτήρια κι εξαντλήθηκαν όλα σε μόλις τρεις ώρες.

Δείτε Επίσης

Εθνική Ελλάδος: Το «τραύμα του Μουντιάλ» προσθέτει γνώση και εμπειρία, στο ταλέντο που ξεχειλίζει!
image

Στο αεροδρόμιο μια από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν όταν ένας Σκωτσέζος οπαδός με κιλτ αναγνώρισε τον Τζόλη και φωτογραφήθηκε μαζί του.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    UEFA NATIONS LEAGUE Τελευταία Νέα