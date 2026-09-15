Η τουρκική ομάδα θα βάλει στα ταμεία της πάνω από 12 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση τριών παικτών σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Oι ελληνικές ομάδες για την ενίσχυσή τους στράφηκαν και στην Τουρκία. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ απέκτησαν παίκτες από συλλόγους της γειτονικής χώρας.

Εδώ και χρόνια τόσο οι τουρκικές ομάδες, όσο και οι δικές μας έχουν συναλλαγές στο ποδοσφαιρικό παζάρι. Οι τέσσερις μεγάλοι, λοιπόν, έδωσαν φέτος σε ομάδες του Πόντου τουλάχιστον 16 εκατ. ευρώ! Ειδικά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός χρύσωσαν τον σύλλογο της Σαμψούντας.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να δίνει στη Σάμσουνσπορ 9 εκατ. ευρώ για τον Μάριους Μουαντιλματζί. Άλλες πηγές κατεβάζουν το ποσό στα 6-7 εκατ. ευρώ και αναφέρουν ότι για να πάει στα 9 εκατ. ευρώ η μεταγραφή υπάρχουν αρκετά μπόνους. Ας υποθέσουμε, όμως, ότι η μεταγραφή πάει στα 6 εκατ. ευρώ για τον 28χρονο Αφρικανό φορ από το Τσαντ.

Προσθέστε το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ που έδωσε ο Παναθηναϊκός στην ίδια ομάδα για τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ Ρικ φαν Ντρόνγκελεν και φτάνουμε στα 11,5 εκατ. ευρώ.

Από τη Σάμσουνσπορ, όμως, η οποία τερμάτισε πέρσι 7η στην Τουρκία με 51 βαθμούς, 26 πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ και στο -6 από τη Μπασάκσεχιρ που τερμάτισε πέμπτη και βγήκε Ευρώπη, παίκτη πήρε και ο ΠΑΟΚ. Τον 30χρονο επιθετικό Σερίφ Εντιαγέ. Ο Δικέφαλος φέρεται να έδωσε ένα ποσό 500.000 ευρώ για να κάνει δικό του τον Σενεγαλέζο. Η οψιόν αγοράς, παράλληλα, όπως έχουν τονίσει οι Τούρκοι κυμαίνεται στα 3 εκατ. ευρώ. Οπότε, πάμε στα 12 εκατ. ευρώ με αυξητικές τάσεις.

Όλα αυτά στα ταμεία της Σάμσουνσπορ, μόνο από ελληνικούς συλλόγους.

Η ΑΕΚ πήρε παίκτη από τη γειτονική Τραπεζούντα. Για τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ζούμπκοφ έδωσε στην Τράμπζονσπορ 4 εκατ. ευρώ συν 500.000 ευρώ σε μπόνους. Μίνιμουμ, οι δύο σύλλογοι του Πόντου πήραν από ελληνικές ομάδες 16 εκατ. ευρώ.