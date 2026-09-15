Ολυμπιακός: Έρχεται ο Μάριους
Ο Μάριους Μουαντιλματζί όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσουν την επόμενη και τελευταία χρονικά προσθήκη του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την Τουρκία ο έμπειρος Αφρικανός σέντερ φορ αναμένεται είτε το βράδυ της Τρίτης στην Ελλάδα είτε το αργότερο ως το πρωί της Τετάρτης για να πιάσει Λιμάνι και επίσημα. Με βάση πηγές από την Τουρκία ο παίκτης ήδη πέρασε ιατρικά στην Τουρκία και απομένουν τα γραφειοκρατικά.
Ο 28χρονος και ύψους 1.90 μέτρων με την φανέλα της Σαμσουνσπόρ είχε 119 εμφανίσεις με 44 γκολ και 13 ασίστ. Είναι 26 φορές διεθνής με το Τσαντ. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια (8 εξ αυτών στο Conference League).
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