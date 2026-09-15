Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάμσουνσπορ για τον Μάριους επικαλούνται οι Τούρκοι.

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του επιθετικού Μάριους Μουαντιλματζί.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Τούρκος ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ. «Συμφωνία επιτεύχθηκε. Ο Μάριους Μουαντιλαμτζί στον Ολυμπιακό. Συνολικά 9 εκατ. ευρώ», γράφει ο Τούρκος ρεπόρτερ.

Οι αποδοχές του παίκτη

Ο έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, παράλληλα, έγραψε ότι ο Ολυμπιακός θα καταβάλει το ποσό σε τέσσερις δόσεις κι ότι ο παίκτης ετησίως θα εισπράττει 1,3 εκατ. ευρώ.

«Ο Ολυμπιακός και η Σαμσουνσπόρ συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Μάριους αντί εννέα εκατ. ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε τέσσερις δόσεις, ο παίκτης συμφώνησε επίσης με τον Ολυμπιακό και θα λαμβάνει ετησίως 1,3 εκατ. ευρώ».

🚨 Olympiakos ve Samsunspor, Marius Mouandilmadji transferi için 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Rakam 4 taksitte ödenecek. Marius Mouandilmadji de Olympiakos ile anlaştı! Oyuncu yıllık 1.3 milyon euro maaş kazanacak. https://t.co/SFcDuI2h11 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 15, 2026

Ο 28χρονος φορ από το Τσαντ αποκτήθηκε το 2023 από τη Σαμσουνπόρ με ελεύθερη μεταγραφή και μέσα σε μία τριετία έφτιαξε το όνομά του πετυχαίνοντας 44 γκολ σε 119 συμμετοχές ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.

Προέρχεται από την Πόρτο και είναι 26 φορές διεθνής. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια (8 εξ αυτών στο Conference League).

