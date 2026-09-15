Μάριους: Ολυμπιακός - «Συμφωνία στα 9 εκατ. ευρώ»

Νότης Χάλαρης
Μάριους: Ολυμπιακός - «Συμφωνία στα 9 εκατ. ευρώ»

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Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάμσουνσπορ για τον Μάριους επικαλούνται οι Τούρκοι.

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του επιθετικού Μάριους Μουαντιλματζί.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Τούρκος ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ. «Συμφωνία επιτεύχθηκε. Ο Μάριους Μουαντιλαμτζί στον Ολυμπιακό. Συνολικά 9 εκατ. ευρώ», γράφει ο Τούρκος ρεπόρτερ.

Οι αποδοχές του παίκτη

 

Ο έγκυρος Τούρκος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, παράλληλα, έγραψε ότι ο Ολυμπιακός θα καταβάλει το ποσό σε τέσσερις δόσεις κι ότι ο παίκτης ετησίως θα εισπράττει 1,3 εκατ. ευρώ.

«Ο Ολυμπιακός και η Σαμσουνσπόρ συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Μάριους αντί εννέα εκατ. ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε τέσσερις δόσεις, ο παίκτης συμφώνησε επίσης με τον Ολυμπιακό και θα λαμβάνει ετησίως 1,3 εκατ. ευρώ».

Ο 28χρονος φορ από το Τσαντ αποκτήθηκε το 2023 από τη Σαμσουνπόρ με ελεύθερη μεταγραφή και μέσα σε μία τριετία έφτιαξε το όνομά του πετυχαίνοντας 44 γκολ σε 119 συμμετοχές ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.

Προέρχεται από την Πόρτο και είναι 26 φορές διεθνής. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια (8 εξ αυτών στο Conference League).

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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