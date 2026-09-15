Γουέστ Μπρομ, Σαουθάμπτον και Λεβάντε εξετάζουν την περίπτωση του Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Το ενδιαφέρον ομάδων από Αγγλία και Ισπανία έχει συγκεντρώσει ο Δημήτρης Καλοσκάμης σύμφωνα με το TeamTalk.

Όπως αναφέρει το αγγλικό δημοσίευμα, οι Γουέστ Μπρομ και Σαουθάμπτον έχουν τσεκάρει το όνομα του μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ενώ την περίπτωσή του φέρεται να καλοβλέπει και η Λεβάντε.

Σύμφωνα με τους Άγγλους το γεγονός ότι ο Καλοσκάμης δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχής με την ΑΕΚ ενδεχομένως να παίξει ρόλο τον Ιανουάριο.

Το TeamTalk προσθέτει πως ένα ποσό γύρω στα 3 εκατ. ευρώ θα ήταν εκείνο που θα έκανε την Ένωση να ανάψει το πράσινο φως για την παραχώρηση του 21χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού τον χειμώνα.