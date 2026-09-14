Άλλος ΠΑΟΚ στο γήπεδο, οφείλει να ξαναψάξει το VAR!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το 2-0 του ΠΑΟΚ επί του Άρη, τις ανάγκες του Δικεφάλου να γίνει ομάδα και τα διαιτητικά στα οποία και πάλι οφείλει να αντιδράσει ο Δικέφαλος.

Δίκαια, καθαρά κι εύκολα ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη και ουσιαστικά ξεκίνησε την προσπάθεια να φτιάξει μία νέα αγωνιστική ταυτότητα.

Φυσικά και έχει αργήσει ο ΠΑΟΚ να δείξει τέτοιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, τέτοια αγωνιστική ορμή, ένταση ποδοσφαιρική και πάθος από το πρώτο λεπτό. Έπρεπε με τέτοια ενέργεια να παίξει και σε άλλα ματς μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ που άλλαξε αργά προπονητή και έχει κάνει τόσες μεταγραφές Αύγουστο και Σεπτέμβριο αφού έχασε Κωνσταντέλια και Ευρώπη, ξεκινάει τώρα μία νέα αγωνιστική προσπάθεια. Ορόσημο το ΠΑΟΚ-Άρης κι άντε να δούμε αν μπορεί η νέα ομάδα των ασπρόμαυρων να δείχνει τέτοιο πρόσωπο και σε άλλα παιχνίδια, φυσικά και σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, χωρίς να χρειαστεί να πηγαίνει ο Σαββίδης στην προπόνηση. Πήγε ένα Σάββατο και 1-2 στον Ατρόμητο, πήγε και προχθές… 2-0 τον Άρη!

Πέναλτι - VAR - Ριπλέι

Ο Άρης ξεκίνησε καλύτερα, ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του φάση κέρδισε πέναλτι το οποίο δεν είδε ο Ιταλός διαιτητής, όπως νωρίτερα και μια καθαρή κίτρινη σε ένα από τα τέσσερα χέρια του Φαμπιάνο στο πρώτο μέρος. Οι Ιταλοί δεν είδαν και το δεύτερο χέρι-πέναλτι του Φαμπιάνο στο σουτ του Τάισον, το οποίο ΔΕΝ παρουσιάζει, ΔΕΝ μας δείχνει ΠΟΥΘΕΝΑ στα highlights του το συνδρομητικό με το οποίο ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται! Αντιλαμβάνεστε να γινόταν κάτι τέτοιο με άλλη ομάδα και σταθμό που έχει τα δικαιώματά της; Κάπως έτσι ΚΑΝΕΙΣ -εκτός του Κουτσιαύτη- δεν σχολιάζει το καταφανέστατο πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ ΚΑΙ γι αυτή τη φάση (όπως την περασμένη εβδομάδα για το πέναλτι στο ΟΑΚΑ που αποκαλύφθηκαν όργια) έχει υποχρέωση να ζητήσει τους διαλόγους στο VAR, εκεί όπου οι τύπου είδαν και έδωσαν… άουτ!

Μετά το 30’ και μέχρι το 60’ ο Δικέφαλος έβγαλε καλές μεταβάσεις, αλλά σημείωσε ένα ακόμη γκολ. Σε κάθε περίπτωση όμως, χωρίς την μπάλα στα πόδια οι παίκτες του Λίσι ήταν πολύ πιο aggressive και επιτέλους έβγαλαν έναν άλλο «τσαμπουκά» που απαιτείται συνέχεια. Με δύο οκτάρια στο κέντρο Ζαφείρη-Ούγκρεσιτς, με Ντιέγκο Κόστα πίσω που δείχνει διαφορά από τα άλλα στόπερ και φυσικά με τις καλές-εγγυημένες πλευρές Ζίβκοβιτς-Κένι, Μπάμπα-Τάισον, αλλά και έναν απόλυτα θετικό Εντιαγέ μέχρι το 60’.

Περί πάθους...

Ο Λίσι είπε στα αποδυτήρια μετά τος ματς ότι με τον ίδιο ψυχισμό πρέπει να μπουν και στα επόμενα ματς. Μακάρι, αν και το θέμα είμαι σύνθετο…

Επί χρόνια και επί Λουτσέσκου η ομάδα του κατηγορούνταν επειδή τον Άρη τον αντιμετώπιζε αφ’ υψηλού. Έτσι ήταν! Μπλαζέ ήταν ο ΠΑΟΚ, εφησυχάζοντας με τις τακτικές αρετές που είχε η ομάδα. Τώρα, το σύνολο του Λίσι ψάχνεται να φτιάξει αγωνιστική ταυτότητα και επειδή ήταν όλοι πολύ πιεσμένοι, έβγαλαν τόσο πάθος και ένταση σε ένα τοπικό παιχνίδι. Άλλες οι βάσεις του ΠΑΟΚ τώρα, άλλα τα ζητούμενα προς το παρόν… Έχει πάρα πολύ δρόμο αυτό το σύνολο να γίνει γκρουπ, να αποκτήσει συνοχή και ομοιογένεια, με καλή νοοτροπία σε όλα τα ματς. Γι αρχή είναι πολύ κομβικό να βρει τρόπο να κερδίσει τον Ατρόμητο την Τετάρτη για το κύπελλο και τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα την Κυριακή.

Η υποχρέωση του Άρη

Όταν ο Άρης χάνει από τον ΠΑΟΚ έχει… υποχρέωση να βγάλει ανακοίνωση και να επιχειρήσει να μειώσει τους νικητές. Το κάνει συνέχεια τα τελευταία πολλά χρόνια και σου δίνει την αίσθηση πως αυτές τις ανακοινώσεις τις έχει… έτοιμες από πριν. Όλα πάντα χωρίς επιχειρήματα, γιατί όποιος συζητάει περι φάουλ πριν το πέναλτι, απλά οφείλει να τα παρατήσει. Ο Άρης που σε αγώνα με το ΠΑΟΚ όπου και πάλι…. έπρεπε να φωνάξει, κατήγγειλε τον Ζίβκοβιτς και τον διαιτητή επειδή επέτρεψε να εκτελεστεί πλάγιο άουτ με τον Σέρβο να πατάει τη γραμμή! Ακόμη κι αυτό έχουν καταγγείλει σε επίσημη ανακοίνωση! Έχοντας βέβαια απόλυτη αυτογνωσία ότι δεν πείθουν ούτε τους δικούς τους, έκλεισαν και τα σχόλια στο FB τους, αφού πρώτα είδαμε τον προπονητή Γρηγορίου να μην απαντάει σε ερωτήσεις!! Πόσο μεγάλη απουσία επιχειρηματολογίας, με έναν προπονητή στην τηλεόραση να λέει έξι φορές… «δεν ξέρω αν ήταν κίτρινη, δεν ξέρω αν ήταν πέναλτι, δεν ξέρω… δεν ξέρω» αλλά μετέπειτα που τα είδε όλα, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις!