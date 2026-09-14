Άλλος ΠΑΟΚ στο γήπεδο, οφείλει να ξαναψάξει το VAR!
Δίκαια, καθαρά κι εύκολα ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη και ουσιαστικά ξεκίνησε την προσπάθεια να φτιάξει μία νέα αγωνιστική ταυτότητα.
Φυσικά και έχει αργήσει ο ΠΑΟΚ να δείξει τέτοιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, τέτοια αγωνιστική ορμή, ένταση ποδοσφαιρική και πάθος από το πρώτο λεπτό. Έπρεπε με τέτοια ενέργεια να παίξει και σε άλλα ματς μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ που άλλαξε αργά προπονητή και έχει κάνει τόσες μεταγραφές Αύγουστο και Σεπτέμβριο αφού έχασε Κωνσταντέλια και Ευρώπη, ξεκινάει τώρα μία νέα αγωνιστική προσπάθεια. Ορόσημο το ΠΑΟΚ-Άρης κι άντε να δούμε αν μπορεί η νέα ομάδα των ασπρόμαυρων να δείχνει τέτοιο πρόσωπο και σε άλλα παιχνίδια, φυσικά και σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, χωρίς να χρειαστεί να πηγαίνει ο Σαββίδης στην προπόνηση. Πήγε ένα Σάββατο και 1-2 στον Ατρόμητο, πήγε και προχθές… 2-0 τον Άρη!
Πέναλτι - VAR - Ριπλέι
Ο Άρης ξεκίνησε καλύτερα, ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του φάση κέρδισε πέναλτι το οποίο δεν είδε ο Ιταλός διαιτητής, όπως νωρίτερα και μια καθαρή κίτρινη σε ένα από τα τέσσερα χέρια του Φαμπιάνο στο πρώτο μέρος. Οι Ιταλοί δεν είδαν και το δεύτερο χέρι-πέναλτι του Φαμπιάνο στο σουτ του Τάισον, το οποίο ΔΕΝ παρουσιάζει, ΔΕΝ μας δείχνει ΠΟΥΘΕΝΑ στα highlights του το συνδρομητικό με το οποίο ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται! Αντιλαμβάνεστε να γινόταν κάτι τέτοιο με άλλη ομάδα και σταθμό που έχει τα δικαιώματά της; Κάπως έτσι ΚΑΝΕΙΣ -εκτός του Κουτσιαύτη- δεν σχολιάζει το καταφανέστατο πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ ΚΑΙ γι αυτή τη φάση (όπως την περασμένη εβδομάδα για το πέναλτι στο ΟΑΚΑ που αποκαλύφθηκαν όργια) έχει υποχρέωση να ζητήσει τους διαλόγους στο VAR, εκεί όπου οι τύπου είδαν και έδωσαν… άουτ!
Μετά το 30’ και μέχρι το 60’ ο Δικέφαλος έβγαλε καλές μεταβάσεις, αλλά σημείωσε ένα ακόμη γκολ. Σε κάθε περίπτωση όμως, χωρίς την μπάλα στα πόδια οι παίκτες του Λίσι ήταν πολύ πιο aggressive και επιτέλους έβγαλαν έναν άλλο «τσαμπουκά» που απαιτείται συνέχεια. Με δύο οκτάρια στο κέντρο Ζαφείρη-Ούγκρεσιτς, με Ντιέγκο Κόστα πίσω που δείχνει διαφορά από τα άλλα στόπερ και φυσικά με τις καλές-εγγυημένες πλευρές Ζίβκοβιτς-Κένι, Μπάμπα-Τάισον, αλλά και έναν απόλυτα θετικό Εντιαγέ μέχρι το 60’.
Περί πάθους...
Ο Λίσι είπε στα αποδυτήρια μετά τος ματς ότι με τον ίδιο ψυχισμό πρέπει να μπουν και στα επόμενα ματς. Μακάρι, αν και το θέμα είμαι σύνθετο…
Επί χρόνια και επί Λουτσέσκου η ομάδα του κατηγορούνταν επειδή τον Άρη τον αντιμετώπιζε αφ’ υψηλού. Έτσι ήταν! Μπλαζέ ήταν ο ΠΑΟΚ, εφησυχάζοντας με τις τακτικές αρετές που είχε η ομάδα. Τώρα, το σύνολο του Λίσι ψάχνεται να φτιάξει αγωνιστική ταυτότητα και επειδή ήταν όλοι πολύ πιεσμένοι, έβγαλαν τόσο πάθος και ένταση σε ένα τοπικό παιχνίδι. Άλλες οι βάσεις του ΠΑΟΚ τώρα, άλλα τα ζητούμενα προς το παρόν… Έχει πάρα πολύ δρόμο αυτό το σύνολο να γίνει γκρουπ, να αποκτήσει συνοχή και ομοιογένεια, με καλή νοοτροπία σε όλα τα ματς. Γι αρχή είναι πολύ κομβικό να βρει τρόπο να κερδίσει τον Ατρόμητο την Τετάρτη για το κύπελλο και τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα την Κυριακή.
Η υποχρέωση του Άρη
Όταν ο Άρης χάνει από τον ΠΑΟΚ έχει… υποχρέωση να βγάλει ανακοίνωση και να επιχειρήσει να μειώσει τους νικητές. Το κάνει συνέχεια τα τελευταία πολλά χρόνια και σου δίνει την αίσθηση πως αυτές τις ανακοινώσεις τις έχει… έτοιμες από πριν. Όλα πάντα χωρίς επιχειρήματα, γιατί όποιος συζητάει περι φάουλ πριν το πέναλτι, απλά οφείλει να τα παρατήσει. Ο Άρης που σε αγώνα με το ΠΑΟΚ όπου και πάλι…. έπρεπε να φωνάξει, κατήγγειλε τον Ζίβκοβιτς και τον διαιτητή επειδή επέτρεψε να εκτελεστεί πλάγιο άουτ με τον Σέρβο να πατάει τη γραμμή! Ακόμη κι αυτό έχουν καταγγείλει σε επίσημη ανακοίνωση! Έχοντας βέβαια απόλυτη αυτογνωσία ότι δεν πείθουν ούτε τους δικούς τους, έκλεισαν και τα σχόλια στο FB τους, αφού πρώτα είδαμε τον προπονητή Γρηγορίου να μην απαντάει σε ερωτήσεις!! Πόσο μεγάλη απουσία επιχειρηματολογίας, με έναν προπονητή στην τηλεόραση να λέει έξι φορές… «δεν ξέρω αν ήταν κίτρινη, δεν ξέρω αν ήταν πέναλτι, δεν ξέρω… δεν ξέρω» αλλά μετέπειτα που τα είδε όλα, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις!
- Ο ΠΑΟΚ που έχει πάρει πολλούς και καλούς παίκτες αργά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα και τον Μπανζά για την επίθεση. Ο Λίσι πρέπει τώρα να κάνει μεγάλα πράγματα στη διαχείριση παικτών και αποδυτηρίων. Παρεμπιπτόντως, από τον ΠΑΟΚ βγαίνει ότι ο Ολυμπιακός πάλεψε πάρα πολύ να κλέψει τον Μπανζά, αλλά έχασε…
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Πρέπει να ήταν με μία μπάλα στα χέρια (οποιουδήποτε μεγέθους και χρώματος) από τότε που περπάτησε…
Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει το μπάσκετ το οποίο έπαιξε (όχι με μεγάλη επιτυχία…) γι’ αρκετά χρόνια στον ιστορικό ΒΑΟ, βλέπει βόλεϊ, του αρέσει το χάντμπολ, μπορεί να βλέπει με τις ώρες στίβο, καταδύσεις, ιππασία, σκοποβολή, χόκει επί χόρτου, αλλά και στον πάγο! Παρακολουθεί και πάλη, και άρση βαρών, φυσικά και πινγκ πονγκ και τέννις και … και... και...
Στο γήπεδο πήγε πρώτη φορά το 1983 σε αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Αθηνών. Μεγάλη και ωραία εμπειρία. Από το δημοτικό κρατούσε σημειώσεις, στατιστικά, πρόγραμμα αγώνων, είχε αρχείο και έκανε διάφορες αναλύσεις- συγκρίσεις.
Όλα τα άλλα ήρθαν φυσιολογικά…
Από τα 17 του το 1994, ξεκίνησε να ασχολείται με την δημοσιογραφία στην Αθλητική Μακεδονίας Θράκης, όπου τα πρώτα βήματα έγιναν από τις χαμηλές κατηγορίες του μπάσκετ. Φοβερές οι χρονιές που έκανε το ρεπορτάζ και του αγαπημένου του ΒΑΟ, σε Α2 και Α1!
Ακολούθησαν πολλά άλλα Μέσα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, εμπειρίες σε εφημερίες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, φυσικά και στο διαδικτυο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.