Οι οπαδοί των ελληνικών ομάδων μπορεί να περιμένουν και μέχρι τέλος του μήνα ουσιαστικά για την ολοκλήρωση του ρόστερ.

Οι ελληνικές ομάδες με το που ολοκληρώθηκε ο Αύγουστος και μπήκαμε στο φθινόπωρο βάζουν τις τελευταίες και πιο σημαντικές ενδεχομένως, πινελιές στο ρόστερ για τη σεζόν 2026-27.

Πλην της ΑΕΚ, που φαίνεται να έχει συμπληρώσει το μεταγραφικό παζλ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες τρέχουν να καλύψουν τα κενά. Πληρώνοντας πολλά χρήματα ή γλιτώνοντας αρκετά σε άλλες περιπτώσεις, αφού πλέον οι απαιτήσεις των παικτών μειώνονται.

Οι μεταγραφές στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχουν ολοκληρωθεί, όμως, στην Ελλάδα ο οπαδός θα πρέπει να κάνει υπομονή ακόμα δύο εβδομάδες και ίσως κι έναν μήνα για να δει ποιους και πόσους παίκτες θ' αποκτήσει η ομάδα του... Σε κάθε περίπτωση, όποιος αποκτηθεί μέχρι τις 00:59 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα έχουν δικαίωμα ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ να τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Όποιος παίκτης έρθει από το πρωί της Πέμπτης κι έπειτα, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase βέβαια. Αν κάποια ομάδα συνεχίσει στα νοκ άουτ, έχει δικαίωμα αλλαγών.

Η ΕΠΟ έχει ανακοινώσει από την αρχή του καλοκαιριού το χρονοδιάγραμμα των μεταγραφικών περιόδων για τη σεζόν 2026-2027. Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος άνοιξε τυπικά την 1η Ιουλίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος θα ξεκινήσει τυπικά στις 2 Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2027.

Το παράθυρο για τους ελεύθερους

Μετά τη λήξη της κύριας θερινής μεταγραφικής περιόδου, προβλέπεται και ειδικό διάστημα για ανέργους ποδοσφαιριστές, το οποίο θα διαρκέσει από τις 16 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Μέχρι δηλαδή το τέλος του μήνα, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Τον χειμώνα, αντίστοιχα, η το παράθυρο για τους ελεύθερους θ' ανοίξει στις 6 Φεβρουαρίου 2027 και θα κλείσει στις 15 Φεβρουαρίου 2027.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι ένας ελεύθερος παίκτης μπορεί να υπογράψει από τις 16 Σεπτεμβρίου σε άλλον σύλλογο, εφόσον αποδεσμεύτηκε έως τις 15 του μήνα κι όχι αργότερα. Το ίδιο ισχύει και για τον χειμώνα του 2027. Δεν μπορεί δηλαδή να φύγει από μία ομάδα στις 28 Σεπτεμβρίου και να πάει σε άλλη. Εκτός κι αν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου (εκδίκαση προσφυγής για παράδειγμα).

Να σημειωθεί ότι η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως οι τροποποιήσεις επαγγελματικών συμβολαίων και οι αλλαγές ιδιότητας ποδοσφαιριστών από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες, όταν ήδη ανήκουν στη δύναμη μιας ΠΑΕ, θα μπορούν να πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, από την 1η Ιουλίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2027.



