Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λίον Μπέιλι της Άστον Βίλα θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο «χτύπησε» κι έκανε γνωστό πως ο Ολυμπιακός έκλεισε τη συμφωνία για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ είναι στον δρόμο για την Ελλάδα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.

Το deal αφορά κανονική μεταγραφή, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δώσει τα χέρια και με τον παίκτη για τριετές συμβόλαιο. Νωρίτερα είχαμε αναφέρει πως ο Μπέιλι ήταν το τελευταίο όνομα, που μπήκε στο κάδρο για την ενίσχυση των Πειραιωτών στους εξτρέμ και φαίνεται πως λόγω και της πίεσης από την προθεσμία της λίστας, οι διαδικασίες κινήθηκαν ταχύτατα.

Την περασμένη σεζόν, που την πέρασε μισή στους «χωριάτες» και μισή στη Ρόμα, πραγματοποίησε 30 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περίπου 900 λεπτά συμμετοχής.

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