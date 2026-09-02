Oυναϊ αποκλειστικά στο Gazzetta: «Έρχομαι απόψε το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό»!
Μία φωτογραφία από τον διάδρομο απογείωσης και ένα απλό μήνυμα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού από τον Αζεντίν Ουναϊ αποκλειστικά στο Gazzetta.gr έρχεται να βάλει οριστικά και αμετάκλητα τέλος στην αγωνία των φίλων του Τριφυλλιού για το φινάλε της τεράστιας μεταγραφής που ολοκληρώνουν οι Αθηναίοι με ποσό ρεκόρ από την Τζιρόνα!
Ο Μαροκινός μέσος σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του το βράδυ της Τετάρτης, αφού έδωσε το... στίγμα του, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Απλό και περιεκτικό.
''Έρχομαι απόψε στις 22:00 το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό'' ήταν η ατάκα του διεθνούς άσου, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για τα επόμενα χρόνια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.