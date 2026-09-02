Oυναϊ αποκλειστικά στο Gazzetta: «Έρχομαι απόψε το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό»!

Ο Αζεντίν Ουναϊ μέσα από το αεροπλάνο για την Αθήνα επιβεβαιώνει την τεράστια μεταγραφή του Παναθηναϊκού μιλώντας αποκλειστικά στο Gazzetta!

Μία φωτογραφία από τον διάδρομο απογείωσης και ένα απλό μήνυμα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού από τον Αζεντίν Ουναϊ αποκλειστικά στο Gazzetta.gr έρχεται να βάλει οριστικά και αμετάκλητα τέλος στην αγωνία των φίλων του Τριφυλλιού για το φινάλε της τεράστιας μεταγραφής που ολοκληρώνουν οι Αθηναίοι με ποσό ρεκόρ από την Τζιρόνα!

Ο Μαροκινός μέσος σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του το βράδυ της Τετάρτης, αφού έδωσε το... στίγμα του, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Απλό και περιεκτικό.

''Έρχομαι απόψε στις 22:00 το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό'' ήταν η ατάκα του διεθνούς άσου, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για τα επόμενα χρόνια.