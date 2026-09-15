Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρνήθηκε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βαλένθια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εδώ και λίγα 24ώρα αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό , με τον Βάσκο προπονητή να αναζητήσει τώρα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Παράλληλα η Βαλένθια, απέλυσε πρόσφατα τον δικό της τεχνικό, τον Κάρλο Κορμπεράν και βρίσκεται στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Οι «νυχτερίδες» φαίνεται πως προσέγγισαν τον πρώην Ερυθρόλευκο κόουτς, ο οποίος όμως αρνήθηκε τη δουλειά.

Αναλυτικά, ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως αρχικά ο σύλλογος προσέγγισε τον Ερνέστο Βαλβέρδε , ο οποίος το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τον Αθλητικό Μπιλμπάο, ωστόσο, όπως έχει τονίσει ο ίδιος, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σύντομα στους πάγκους.

😱🦇🚨 Αλλαγή προπονητή στη Βαλένθια: Ο Μεντιλιμπάρ φέρεται να απέρριψε αρχικά την προσφορά και ο Χαβιέ Αγκίρε είναι πλέον ο επικρατέστερος για τη θέση. 🇲🇽 https://t.co/Hg6YhQugni — Fichajes.net (@fichajesnet) 15 Σεπτεμβρίου 2026

Έτσι η Βαλένθια προσέγγισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που πληρούσε τα δύο κριτήρια που ήθελαν: ήταν διαθέσιμος και γνώριζε καλά τη LaLiga , έχοντας προπονήσει για χρόνια ομάδες όπως η Εϊμπάρ , η Βαγιαδολίδ , η Οσασούνα , η Αλαβές και η Σεβίλλη .

Ωστόσο, ο Βάσκος φέρεται να αρνηθεί την ευκαιρία να αναλάβει την ομάδα, αν και το όνομά του δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, με τον ισπανικό σύλλογο να είναι τώρα κοντά στον πρώην προπονητή της εθνικής ομάδας του Μεξικού, Χαβιέρ Αγκίρε .