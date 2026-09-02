Ο Κρίστιαν Γιάκιτς της Άουγκσμπουργκ βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν ήδη διερευνήσει τα δεδομένα για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση ποδοσφαιριστή για τη θέση «6» και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποί του είναι αυτή του Κρίστιαν Γιάκιτς.

Ο 29χρονος Κροάτης αμυντικός μέσος ανήκει στην Άουγκσμπουργκ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, και οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη εξετάσει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Στην Τούμπα έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού και προαιρετική οψιόν αγοράς. Από την πλευρά της, η Άουγκσμπουργκ δεν κλείνει την πόρτα στην παραχώρηση του Κροάτη, ωστόσο προτιμά διαφορετική φόρμουλα: είτε απευθείας πώληση είτε δανεισμό που θα συνοδεύεται από υποχρεωτική αγορά.

Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή και η βασική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον ΠΑΟΚ να έχει τον Γιάκιτς πολύ ψηλά στη λίστα του χωρίς, πάντως, να υπάρχει ακόμη συμφωνία.

Για τον Κροάτη μέσο υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, με την Ουνιόν Βερολίνου και την Τορίνο να βρίσκονται επίσης στο κάδρο.

Η εμπειρία του Γιάκιτς στην Bundesliga

Ο Γιάκιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής με τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο ΠΑΟΚ για τον άξονά του. Αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, μπορεί να δώσει ένταση και δύναμη στη μεσαία γραμμή, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία από την Bundesliga.

Γεννημένος στις 14 Μαΐου 1997, έχει ύψος 1,81 μ. και πριν από την Άουγκσμπουργκ αγωνίστηκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έχοντας παράλληλα παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η σημαντικότερη στιγμή της μέχρι τώρα καριέρας του ήρθε τη σεζόν 2021-22, όταν κατέκτησε το Europa League με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έχοντας ουσιαστικό ρόλο στην πορεία των Γερμανών μέχρι το τρόπαιο.

Είναι επίσης διεθνής με την εθνική Κροατίας, ενώ η Άουγκσμπουργκ τον απέκτησε αρχικά ως δανεικό από την Άιντραχτ τον Ιανουάριο του 2024 και λίγους μήνες αργότερα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του.

Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το πρώτο βήμα διερευνώντας την υπόθεση και πλέον το ζητούμενο είναι αν μπορεί να βρεθεί η φόρμουλα που θα γεφυρώσει τη διαφορά με την Άουγκσμπουργκ και θα φέρει τον Γιάκιτς στη Θεσσαλονίκη.

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