Ο υπερυπολογιστής του Football Rankings προβλέπει τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα-σοκ που υπέστη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον ΟΦΗ με 0-1 το περασμένο Σάββατο (13/09) για την Stoiximan Superleague και να επικτεντρωθεί στην πρεμιέρα του στο Europa League.

Αναλυτικότερα, οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν στο φαληρικό στάδιο την πολωνική Γιαγκελόνια (16/09, 22:00) για την 1η αγωνιστική της League Phase της δεύτερης της τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους 3 βαθμούς που θα τους δώσουν μεγάλη ψυχολογική ώθηση, λίγο πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Λίγο πριν την έναρξη της τελικής φάσης του Europa League, η σελίδα Football Rankings έκανε την προσομοίωση της League Phase, προβλέποντας την τελική κατάταξη των 36 ομάδων που συμμετέχουν σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ελληνικών συλλόγων που μας εκπροσωπούν στην διοργάνωση.

Για τους Πειραιώτες τα νέα είναι ευχάριστα, καθώς ο υπερυπολογιστής της σελίδας τους «βλέπει» να τερματίζουν στην 13η θέση και να προκρίνονται στην ενδιάμεση φάση «9-24», χάνοντας ωστόσο την ευκαιρία να τερματίσουν στην πρώτη 8άδα και να περάσουν αυτόματα στους «16».

Ως 13οι, οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού είναι οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 19 και 20 και αυτές δεν είναι άλλες από την Άντερλεχτ και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Αντιθέτως για τον ΟΦΗ η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, καθώς το Football Rankings προβλέπει ότι θα τερματίσει στην 35η θέση, πάνω μονάχα από την Τορέενσε που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ωστόσο αν μία ομάδα έχει αποδείξει το τελευταίο καιρό ότι μπορεί να ξεπερνά τις προσδοκίες αυτή είναι οι Ομιλίτες του Χρήστου Κόντη.