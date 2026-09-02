Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΕΚ, η δουλειά που έγινε (με φουλ rotation) και ο Ζοάο Μάριο!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επικράτηση της πρωταθλήτριας στην Καβάλα που θύμισε Νέα Φιλαδέλφεια, για τα νέα πρόσωπα και την προσθήκη του Πορτογάλου άσου...

Συνήθως οι αναμετρήσεις αυτές, οι πρώτες, για τον θεσμό του Κυπέλλου, για τις ομάδες που πρωταγωνιστούν, μοιάζουν λίγο - πολύ με αγγαρεία και ειδικά όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη περίοδο για τη διοργάνωση και ενώ ακολουθούν ματς για τη Superleague και φυσικά το Champions League όπως ισχύει για την ΑΕΚ! Το ματς ορίστηκε αναγκαστικά (και καλύτερα) στις 17:00 όπου προφανώς και η ζέστη είναι σχεδόν αφόρητη, όπως διαπιστώσαμε μα συμβαίνει στο γήπεδο της Χρυσούπολης στην Καβάλα, με αποτέλεσμα να περιμένεις λίγα πράγματα από το ίδιο το ματς και ειδικότερα από την Ένωση. Στα παραπάνω προσθέστε και το γεγονός ότι αναμενόμενα και απόλυτα δικαιολογημένα ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε ολικό rotation και χρησιμοποίησε 11 πρόσωπα που μαζί όλοι δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί και δύσκολα θα προκύψει να ξανασυνυπάρξουν στην κιτρινόμαυρη 11αδα! Οπότε κρατάς το βασικό ζητούμενο: να γίνει η δουλειά όπως και το έκανε η ΑΕΚ με 2-0 ένα σκορ μικρό και άδικο βάση ευκαιριών και συνολικής εικόνας...

Ωστόσο ο Δικέφαλος έκανε ένα πολύ καλό πρώτο 45λεπτο, ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα 20λεπτο, στη διάρκεια του οποίου θα άξιζε και έπρεπε να βρει τουλάχιστον δυο με τρία γκολ και να έχει τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Τελικά κατάφερε να πετύχει ένα -υπέροχο σε δημιουργία και εκτέλεση- τέρμα χάρη στη σούπερ μεταβίβαση (μεγάλης απόστασης) του Αριάγκα στον Ζίνι που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης σε αμυντικούς και τερματοφύλακα με το πάρσιμο της μπάλας και το τελείωμα στην εστία! Νωρίτερα και πριν το γκολ στο 10' με τον διεθνή Αγκολέζο φορ η ΑΕΚ είχε ήδη δυο χαμένα τετ α τετ (ο Ζίνι το πρώτο) εκ των οποίων το δεύτερο οριζόντιο δοκάρι με τον Γκατσίνοβιτς από σούπερ κάθετη του Μάνταλου... Ήταν ξεκάθαρα άδικο το αποτέλεσμα του πρώτου 45λεπτου για την ομάδα του Νίκολιτς, η οποία ωστόσο μετά το 20' είχε τον απόλυτο έλεγχο, όχι όμως και άλλες αντίστοιχα μεγάλες φάσεις.

Δεν άλλαξε η εικόνα του αγώνα στο δεύτερο 45λεπτο με την ΑΕΚ να είναι το απόλυτο αφεντικό, να δημιουργεί φάσεις, αλλά να μη βρίσκει δεύτερο γκολ έως το 83' που σκόραρε με κεφαλιά (από ασίστ Μάγερ) ο Γκεοργκίεφ, να και άξιζε να έχει πετύχει τουλάχιστον δυο με τρία ακόμη βάση ευκαιριών... Αξίζει να σημειωθεί πως στο παιχνίδι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική απειλή ουσιαστική (μια υποψία τελικής στο 87' είχαν οι γηπεδούχοι από φάουλ που δεν...) του αντιπάλου, του Νέστου, προς, ή στην εστία του Μπρινιόλι, σίγουρα ένα στατιστικό που δεν το συναντάμε συχνά σε αγώνες και ας υπάρχει διαφορά δυναμικότητας... Πολύ καλό νέο ότι έπαιξαν τέσσερις παίκτες νεαροί, που πληρούν την ηλικιακή υποχρέωση του κανονισμού, μιας και μπήκε και ο Αργυρίου και μάλιστα κατάφερε στο διάστημα που αγωνίστηκε να ξεχωρίσει, μπράβο του...

Τα νέα πρόσωπα, ο υπέροχος κόσμος της ΑΕΚ και ο Ζοάο Μάριο...

Αναμφισβήτητα σημαντικό παιχνίδι για να δούμε και να έχουμε μία πρώτη εικόνα για τουλάχιστον τρία νέα πρόσωπα, δίχως να έχουμε τη δυνατότητα ουσιαστικών συμπερασμάτων, θα ήταν γελοίο να το υποστηρίξει κανείς αυτό με ένα ματς, το πρώτο όλων μεταξύ τους... Σίγουρα πολύ καλή εικόνα είχε ο Αριάγκα, ο οποίος είχε και την ασίστ στο πρώτο γκολ, αλλά γενικά είχε σούπερ παρουσία ανασταλτικά και στο παιχνίδι του με την μπάλα στα πόδια (καλές μεγάλες διαγώνιες). Θετικό ντεμπούτο σίγουρα για τον Λυκογιάννη με ωραία ανεβάσματα και 3 πολύ καλά γυρίσματα στην περιοχή ενώ δεν είχε θέματα ανασταλτικά. Πολύ καλή παρουσία του Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας και απέναντι σε έναν καλό επιθετικό όπως είναι ο Γιακουμάκης. Πολύ ώριμη και καλή παρουσία του Χριστακόπουλου που πέρασε στο ματς για περίπου μισή ώρα.

Πλην της εικόνας των νέων προσώπων, στα οποία θαρρώ δικαιολογημένα εστιάζουμε περισσότερο, το πλέον συγκλονιστικό ως μαντάτο, ήταν η μοναδική παρουσία 3.000 και πλέον φίλων της ΑΕΚ στο γήπεδο, Τετάρτη απόγευμα στις 17:00 και με τέτοια ζέστη! Αυτός είναι βέβαια ο θαυμαστός κόσμος της πρωταθλήτριας Ελλάδας και μοιάζει να είναι υπέροχο να βλέπεις πάνω από 3.000 Ενωσίτες στην Χρυσούπολη, ωστόσο δεν αποτελεί είδηση και ας μιλάμε για 700 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Αυτό διότι είναι αλήθεια πως η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ μεγάλη οπαδική βάση στην Βόρεια Ελλάδα και ακόμη και διαχρονικά στην Καβάλα. Οι φίλοι του Δικέφαλου εννοείται ότι γέμισαν το γήπεδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τους ανθρώπους που ήταν στο γήπεδο ότι αν υπήρχαν άλλα τόσα εισιτήρια για τις ανάγκες των κιτρινόμαυρων οπαδών θα είχαν πουληθεί!

Για το τέλος επιτρέψτε μου να ασχοληθώ με την προσθήκη του Ζοάο Μάριο για την οποία ενημερωθήκατε από το Gazzetta, όπως και για την περίπτωση παραχώρησης του Κουτέσα (από χθες), η οποία μοιάζει να είναι και αναμενόμενη. Γιατί το γράφω αυτό; Μα φυσικά διότι είχαμε αναδείξει με το τέλος της σεζόν πως στην ΑΕΚ με εισήγηση του Μάρκο Νίκολιτς και τη σύμφωνη άποψη του Χαβιέρ Ριμπάλτα θα περίμεναν την περίπτωση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου αρκεί να εξασφαλίσει την ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, όπως και έγινε με αποτέλεσμα να κλείσει στην Ένωση για δυο χρόνια! Σωστή προσθήκη που εξυπηρετεί ουσιαστικά το αγωνιστικό σχέδιο του Σέρβου τεχνικού κάτι που δεν ισχύει με τον Ντέρεκ Κουτέσα που αποτέλεσε πέρυσι μια πολύ καλή μεταγραφή του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου.