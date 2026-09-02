Ο Παναθηναϊκός έκανε μία άνευ προηγουμένου οικονομική υπέρβαση και με ένα ποσό άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ ντύνει στα πράσινα τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές.

Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι γεγονός!

Με μία άνευ προηγούμενου οικονομική υπέρβαση άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ το Τριφύλλι έφτασε σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει.

Οι Αθηναίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα πάλευαν με όλες τους τις δυνάμεις για την σπουδαία προσθήκη, κατάφεραν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο που εμφανίστηκε στον δρόμο τους και ολοκλήρωσαν την μεταγραφή ενός εκ των κορυφαίων παικτών του φετινού Μουντιάλ κι ενός παίκτη που έχει λατρευθεί από την κερκίδα στο πρώτο του πέρασμα από τον σύλλογο την σεζόν 2024/2025.

Η μεταγραφή του αποτελεί... κερασάκι στην τούρτα ενός μεταγραφικού σχεδιασμού, ο οποίος αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ!

Μεταγραφή Ουναϊ στον Παναθηναϊκό: Ο Αλαφούζος, ο Κοτσόλης και η θέληση του παίκτη

Αξίζει να σημειώσουμε πως καθοριστικό ρόλο στην θετική έκβαση της υπόθεσης έπαιξε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, καθώς απέρριψε την πρόταση από την ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας, δεν προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες και έστειλε... τελεσίγραφο στο ισπανικό κλαμπ, ξεκαθαρίζοντας πως ''είτε πηγαίνω στον Παναθηναϊκό, είτε πουθενά''.

Η συμπεριφορά του ήταν και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το περσινό σίριαλ το οποίο δεν είχε happy end.

Παράλληλα, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, είχε ανάψει το... πράσινο φως για την απόλυτη υπέρβαση και με τις ολοήμερες διαπραγματεύσεις του Στέφανου Κοτσόλη, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ολοκληρώσει ένα σπουδαίο deal.

Deal μοναδικό για τα μεταγραφικά δεδομένα στην ιστορία του συλλόγου, καθώς εκτός από τα 15+ εκατομμύρια ευρώ, ο παίκτης θα λαμβάνει συμβόλαιο τριών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, το πιο μεγάλο στην Ελλάδα αυτή την στιγμή!

Το who is who του Ουναϊ

Γεννήθηκε στις 19 Απριλίου του 2000 στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου κι έκανε τα πρώτα δειλά ποδοσφαιρικά του βήματα στην ακαδημία της Ράγια Καζαμπλάνκα. Μετά από πέντε έτη εκεί, πήγε για τρία χρόνια στην ακαδημία του Μοχάμεντ του ΣΤ' μέχρι να έρθει η Στρασμπούργκ και να τον φέρει στην Ευρώπη εντάσσοντάς τον στη δεύτερη ομάδα της. Εκεί έμεινε μόλις δύο έτη και μετά από 35 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε ένα γκολ έφυγε ελεύθερος για τη Αβράνς. Μαζί της έκανε την πρώτη του γεμάτη χρονιά στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας (32 συμ. 6 γκολ και 1 ασίστ) και ανάγκασε την Ανζέ να δώσει 70 χιλ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Έτσι βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας και μπόρεσε μέσα σε μιάμιση χρονιά σε συνδυασμό και με τις πρώτες συμμετοχές του στην εθνική του Μαρόκου, που συνδυάστηκε από κλήση στο Μουντιάλ και πορεία μέχρι τα ημιτελικά, να εκτοξεύσει την αξία του. Μετά από 48 συμ. με δύο γκολ και δύο ασίστ ανάγκασε την Μαρσέιγ τον Γενάρη του 2023 να δώσει 8 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της, ωστόσο ένα κάταγμα στο δάκτυλο του ποδιού δεν του επέτρεψε να βοηθήσει στο δεύτερο μισό της σεζόν. Την επόμενη χρονιά αποτέλεσε μέλος του ροτέισον των Μασαλών καταγράφοντας 35 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ σε περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που αντάμωσε ο δρόμος με τον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό στα πέναλτι μέσα στη Μασσαλία.

Τότε δεν γνώριζε πως την επόμενη χρονιά (2024-2025) θα αποτελούσε μέλος της ομάδας του «τριφυλλιού», που κατόρθωσε να τον κλείσει στο φινάλε των μεταγραφών και να φέρει έναν παίκτη που έκανε πραγματική διαφορά με το γνήσιο ταλέντο του. Σε περισσότερα από 2,4 χιλ. λεπτά και 37 συμμετοχές σκοράρε πέντε γκολ κι έδωσε επτά ασίστ, παίρνοντας την ομάδα από το χέρι στα Play Offs και πηγαίνοντάς τη μέχρι τη δεύτερη θέση. Το καλοκαίρι που ακολούθησε έγινε τεράστια προσπάθεια για να παραμείνει, όμως εκείνος προτίμησε την Τζιρόνα και τη La Liga, που ανήκει στο γκρουπ των ομάδων της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία πλήρωσε 6 εκατ. ευρώ για ένα μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων του. Τα πράγματα όμως στους Καταλανούς δεν πήγαν καλά τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε με την ομάδα να υποβιβάζεται κι εκείνον να ψάχνει ξανά νέο σταθμό στην καριέρα του έχοντας κάνει ακόμη ένα πολύ καλό Μουντιάλ.

Στις 24 συμμετοχές με τα πέντε γκολ και τις τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.800 λεπτά στην Ισπανία μπόρεσε να αφήσει θετική εικόνα. Οι απαιτήσεις της Τζιρόνα καθυστέρησαν αρκετά την υπόθεσή του, η οποία έφτασε μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου και αφότου έκλεισε το παράθυρο για τα μεγάλα πρωταθλήματα, εκείνος αποφάσισε να παραδοθεί στην πολιορκία του Παναθηναϊκού, που άπλωσε χαλί εκατομμυρίων ευρώ, τόσο σε κείνον και όσο και στους Καταλανούς για να αποσπάσει το «ναι» τους και να φέρει έτσι πίσω τον Μαροκινό παικταρά.