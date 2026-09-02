Ο Τιάγκο Νους θα βρεθεί μέσα στην ημέρα στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης ο ΟΦΗ, ενώ συμφώνησε για επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου έως το 2028.

Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΟΦΗ, ο Τιάγκο Νους, είναι έτοιμος να αποτελέσει μια περήφανη πώληση. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση του Αργεντινού εξτρέμ, με τις οριστικές διαπραγματεύσεις να είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Εκτός από το οικονομικό όφελος των Κρητικών, το οποίο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπώλησης. Ο ποδοσφαιριστής αποχωρεί από την αποστολή του Ομίλου που βρίσκεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ενόψει του αγώνα με την ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα μεταβεί άμεσα στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Νους περιλαμβάνεται και η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων για επέκταση δανεισμού του Αθανασίου για έναν ακόμα χρόνο, ήτοι έως το 2028 και απομένει η συμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, σε δεύτερο χρόνο.

Θυμίζουμε πως μέχρι τις 00:59 της Πέμπτης (3/9) ο ΟΦΗ θα πρέπει να δηλώσει την λίστα του στην UEFA για τη League Phase του Europa League και υπάρχει κινητικότητα αυτές τις ώρες ώστε να κλείσει εγκαίρως ο αντικαταστάτης του Αργεντινού εξτρέμ.