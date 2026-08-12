Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για τη σκληράδα που έδειξε ο Παναθηναϊκός στη Σόφια, για τους Ντέσερς, Λιβάι Γκαρσία, αλλά και τον στόχο του Νίστρουπ.

Ένας οπαδός του Παναθηναϊκού που έχει ζήσει μεγάλες βραδιές στην Ευρώπη, θεωρεί αυτονόητη την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Θα πρέπει να επαναλάβουμε, όμως, για γίνει κατανοητό, ότι πλέον στο ποδόσφαιρο Ιούλιο και Αύγουστο όλες οι ομάδες για το επίπεδο των ελληνικών συλλόγων, ακόμα και των μεγαθηρίων της Ευρώπης είναι επικίνδυνες. Καμία δεν είναι «καφενείο». Τον Δεκέμβριο, τον Φλεβάρη, όταν δεν έχει το απαραίτητο βάθος, την ποιότητα μπορεί να φαίνεται «καφενείο». Το καλοκαίρι δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Έτσι και η ΤΣΣΚΑ 1948. Δεν είχε να χάσει τίποτα. Με κόστος μεταγραφών 230.000 ευρώ, με μηδενική οπαδική βάση η πίεση είναι ελάχιστη σε σχέση με τον Παναθηναϊκό των εκατομμυρίων οπαδών, που είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ένας αποκλεισμός θα ήταν τεράστιο κάζο, μία επιτυχία θεωρείται αυτονόητη. Αλλά δεν είναι αυτονόητη.

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2 στα 2 και πάει για το απόλυτο για να μπει στη League Phase, να μπουν κάποια χρήματα στο ταμείο και κυρίως να έχει παιχνίδια, για να μπορεί ο Τζέικομπ Νίστρουπ να κουμαντάρει το μεγάλο και ακριβό ρόστερ που έχει. Τέτοια εποχή πέρσι η ΑΕΚ, που είχε έξι ήττες στα playoffs του πρωταθλήματος, με νέο προπονητή είχε το 2 στα 2, ακολούθησε η League Phase και στο τέλος πήρε τον τίτλο... Μπορεί να γίνει το ίδιο με τον Παναθηναϊκό; Όταν αναφερόμαστε στη φανέλα του τριφυλλιού φυσικά και δεν μπορεί ν' αποκλειστεί κάτι ανάλογο.

Οι πράσινοι στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν την Χράντετς Κράλοβε ή τη Μπεσίκτας. Όλοι φανταζόμαστε προτιμούν την ομάδα της Τσεχίας. Αλλά όπως είπαμε καλοκαίρι όλα είναι περίεργα. Οι περισσότεροι οπαδοί το έχουν συνειδητοποιήσει. Μερικοί όχι ακόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αποτυχία ένας αποκλεισμός. Ασφαλώς και θα είναι. Δεν θα είναι λόγος, όμως, να γκρεμίσει η μιζέρια και η γκρίνια και φυσικά και η διοίκηση ό,τι χτίζεται.

Οι εκτελεστές

Ο Παναθηναϊκός το περασμένος καλοκαίρι έδωσε 4,5 εκατ. ευρώ για να φέρει τον Ντέσερς. Φέτος έδωσε περίπου ένα εκατ. ευρώ για ενοίκιο, συν το μεγάλο συμβόλαιο, τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ. στον Λιβάι Γκαρσία. Δύο παίκτες που του έδωσαν την πρόκριση στη Σόφια. Ο πρώτος στην επιστροφή του έπειτα από 240 μέρες και ο Λιβάι Γκαρσία στο ντεμπούτο του.

Η ποιότητα πάντα είναι σημαντική. Τα χρήματα δεν εγγυούνται την επιτυχία, αλλά και στο ποδόσφαιρο και παντού στη ζωή είναι ένα εφόδιο. Χωρίς αυτούς τους δύο παίκτες ο Παναθηναϊκός μάλλον θα είχε αποκλειστεί στη Σόφια. Συνεχίζει, λοιπόν, στον πρώτο του μεγάλο στόχο, να μπει σε League Phase. Ένας στόχος που θα κρατήσει συσπειρωμένο τον κόσμο, μέχρι να φανεί τι θα γίνει στον μεγαλύτερο στόχο βέβαια, που είναι το πρωτάθλημα. Δεν είναι μικρό πράγμα αυγουστιάτικα να ταξιδεύουν 1.500 οπαδοί σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Για τον Ντέσερς το είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες, στις 24 Ιουλίου. Είναι κανονικός φορ και χωρίς ικανό επιθετικό μία μεγάλη ομάδα, δεν μπορεί να έχει μεγάλες βλέψεις. Ο Ντέσερς όταν αποκτήσει ρυθμό θα είναι πολύ χρήσιμος. Αναντικατάστατος. Έχει το εύκολο γκολ, είναι ικανός τόσο στο ψηλό, όσο και στο χαμηλό παιχνίδι, είναι δυνατός, συμμετέχει στο πρέσινγκ και διαθέτει κι εμπειρία. Έχει το πακέτο με λίγα λόγια και ο Λιβάι Γκαρσία ήρθε να «κουμπώσει» δίπλα του. Όταν προστεθεί ο Κάνγκουα κι ένας ποιοτικός ακόμα χαφ που θέλει το τριφύλλι, τότε τα πράγματα θα είναι πιο ευοίωνα.

Η σκληράδα

Στη Σόφια είδα προσωπικά αυτό που περίμενα. Μία ζόρικη πρόκριση. Η εμφάνιση δεν ήταν ελκυστική. Υπήρχαν, όμως, μεγάλα σημεία του αγώνα, που ο Παναθηναϊκός έλεγχε απόλυτα τον ρυθμό. Εκεί που πιέστηκε ήταν από το 70' και μετά όταν οι γηπεδούχοι δεν είχαν να χάσουν τίποτα και πίεσαν για την ισοφάριση. Μία φάση όταν ο αντίπαλος προσπαθεί κουρασμένος να κρατήσει το προβάδισμα, μπορεί να εμφανιστεί. Δυστυχώς για το τριφύλλι εμφανίστηκε και το ματς πήγε στην παράταση.

Αν και δέχθηκε γκολ στο 87' ο Παναθηναϊκός, χωρίς τον κορυφαίο του (μέχρι να γίνει αλλαγή), τον Λιβάι Γκαρσία, στην παράταση μπήκε για να πάρει το παιχνίδι. Και το πήρε. Εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του και ο Ντέσερς ήταν εκεί που έπρεπε και σημείωσε ένα εύκολο, αλλά πολύτιμο γκολ.

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, όμως κι αρέσει και στους οπαδούς, είναι να μάχονται οι παίκτες. Ο Παναθηναϊκός είχε σκληράδα στο παιχνίδι του. Έβγαζε τσαμπουκά, ένταση, πάθος στις μονομαχίες. Δεν τις κέρδισαν όλες οι πράσινοι, αλλά δεν έμοιαζαν με φοβισμένα ανθρωπάκια έτοιμα να λυγίσουν στην πίεση. Μία σκληράδα που την έχει ο Δανός τεχνικός και φροντίζει να τους τη μεταδώσει από την πρώτη μέρα. Να εμφανίζονται λες και είναι κομάντος. Να ματώνουν για να πετύχουν. Αυτό το στοιχείο εμφανίστηκε στη Σόφια, αλλά θα είναι κομβικό να το διατηρήσει ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια της σεζόν. Είναι γνωστό ότι σε οποιοδήποτε άθλημα, ακόμα και αν δεν είσαι στην καλύτερη μέρα, αν είσαι σκληρός έχεις πιθανότητες. Αν είσαι soft, πας σπίτι σου.

☘️💪 Κόσμος και παίκτες έγιναν ΕΝΑ μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού.



Αποστολή στην Ολλανδία: Σωτήρης Μυκονιου pic.twitter.com/QsVJkl4Pek — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 11, 2026

Η ατάκα

Ο Νίστρουπ μετά το ματς σχολίασε ότι δεν ήθελε να ρισκάρει με τετράδα στην άμυνα. Πήγε στην ασφάλεια να παίξει με 3-4-3, πεντάδα δηλαδή σε φάση άμυνας. Μίλησε με ειλικρίνεια. Τόνισε ακόμα ότι η νίκη δεν ήταν... σέξι. Αλλά η πρόκριση στην επόμενη φάση μετράει και όχι η εμφάνιση και το πόσο ελκυστική είναι. Σημαντικό πράγμα η αυτογνωσία.

Εξαιρετικά σημαντικό, όμως, θεωρώ ότι είναι και η ατάκα για το ιατρικό τιμ και τους φυσιοθεραπευτές. Ευχαρίστησε για το γεγονός ότι δούλεψαν, ώστε να μπορεί ο Ντέσερς να είναι έτοιμος, τη στιγμή που ο Τεττέη είχε την ίωση και ο Λιβάι Γκαρσία επίσης να είναι σ' ένα καλό επίπεδο για να βγάλει αρκετά λεπτά. Μπορεί να είχε προπονήσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας, ωστόσο, δεν είχε αγωνιστικό ρυθμό.

Ο Δανός, λοιπόν, δεν έβγαλε από το κάδρο κανέναν. Για να πετύχεις έναν στόχο, πρέπει όλοι να νιώθουν σημαντικοί σε έναν οργανισμό. Αν 20 είναι χαρούμενοι και 2 είναι μέσα στη μιζέρια ή τον αρνητισμό, μπορεί να γίνει ζημιά. Όλοι, όπως ζητούν από τον κόσμο να είναι ενωμένος κοντά τους, οφείλουν να δείχνουν αυτή την εικόνα. Και να μην είναι φυσικά ψεύτικη. Ο Νίστρουπ προσπαθεί να τους κάνει όλους μία γροθιά. Δεν έχω ακούσει τελευταία και σε άλλες ομάδες, ένας προπονητής να ευχαριστεί δημόσια κι άμεσα κάποιους που δεν είναι παίκτες ή παράγοντες. Ένα ισχυρό γκρουπ πάντα θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει κορυφές. Να είναι όλοι αφοσιωμένοι στον μεγάλο στόχο. Να έχουν πίστη και να συμπληρώνουν ιδανικά το παζλ της επιτυχίας.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα πάντα είναι ιδανικά στον Παναθηναϊκό. Το τριφύλλι, όμως, έχει επιλέξει έναν δρόμο προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι στο χέρι του προπονητή, των παικτών κι όλων στην ΠΑΕ από τον πρώτο έως τον τελευταίο, να μην λοξοδρομήσουν.